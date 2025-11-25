  1. ورزش
۵ آذر ۱۴۰۴، ۲:۴۲

جزئیات قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶‌؛ شانس خوب به تیم ملی ایران چشمک زد

تیم ملی فوتبال ایران با حضور در سید دوم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ و فرمت جدید این رقابت‌ها شانس قابل توجهی برای صعود به مرحله حذفی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در فاصله ۹ روز مانده تا مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶، فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) سیدبندی نهایی تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها را اعلام کرد و مطابق انتظار، تیم ملی فوتبال ایران در سید دوم قرار گرفت. قرعه‌کشی این دوره از مسابقات روز جمعه ۵ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۴ آذر ۱۴۰۴) در واشنگتن دی‌سی برگزار خواهد شد.

ایران در ردیف چند قدرت جهانی

طبق اعلام فیفا، تیم ملی ایران در سید دوم در کنار تیم‌های کرواسی، مراکش، کلمبیا، اروگوئه، سوئیس، ژاپن، سنگال، کره‌جنوبی، اکوادور، اتریش و استرالیا قرار گرفته است. قرارگیری ایران در این سید به معنای آن است که شاگردان امیر قلعه‌نویی در مرحله گروهی با هیچ‌یک از این تیم‌ها روبه‌رو نخواهند شد.

از سوی دیگر، ایران باید با یکی از تیم‌های قدرتمند حاضر در سید اول، شامل ۹ تیم برتر رده‌بندی فیفا و سه کشور میزبان (آمریکا، مکزیک و کانادا)، هم‌گروه شود.

ساختار قرعه‌کشی و گروه‌بندی جام جهانی ۲۰۲۶

جام جهانی ۲۰۲۶ با فرمت جدید شامل ۱۲ گروه چهار تیمی برگزار می‌شود. مجموع ۴۸ تیم شامل:

* ۳ میزبان

* ۳۹ تیم صعود کرده از مرحله مقدماتی

* ۲ تیم رسیده از پلی‌آف بین‌قاره‌ای

* ۴ تیم پلی‌آف اروپا

در این ساختار، محدودیت‌های کنفدراسیونی همچنان برقرار است. در واقع هیچ گروه نمی‌تواند بیش از یک تیم از آسیا داشته باشد. بنابراین ایران در مرحله گروهی با سایر تیم‌های آسیایی هم‌گروه نخواهد شد.

جزئیات قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ ؛ شانس خوب به تیم ملی ایران چشمک زد

نحوه توزیع تیم‌ها در گلدان‌ها

طبق اعلام رسمی فیفا سیدبندی بر اساس رده‌بندی فیفا در تاریخ ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ انجام شده است:

* گلدان ۱: سه میزبان + ۹ تیم برتر جهان

* گلدان ۲: ۱۲ تیم بعدی از جمله ایران

* گلدان ۳: ۱۲ تیم بعدی

* گلدان ۴: شش تیم بعدی + دو تیم پلی‌آف بین‌قاره‌ای + چهار تیم پلی‌آف اروپا

هر گروه باید حداقل یک و حداکثر دو تیم اروپایی داشته باشد. همچنین چینش چهار تیم اول رده‌بندی به گونه‌ای صورت می‌گیرد که پیش از فینال با یکدیگر روبه‌رو نشوند.

روند رسمی برگزاری قرعه‌کشی

فیفا مراحل قرعه‌کشی را به شکل زیر اعلام کرده است:

۱. سه کشور میزبان با توپ‌های رنگی مجزا ابتدا قرعه‌کشی می‌شوند:

* مکزیک در گروه A (توپ سبز – A1)

* کانادا در گروه B (توپ قرمز – B1)

* آمریکا در گروه D (توپ آبی – D1)

۲. ۹ تیم باقی‌مانده گلدان اول در ادامه به گروه‌ها تخصیص می‌یابند.

۳. پس از تکمیل گلدان یک، نوبت به تیم‌های گلدان دوم از جمله ایران می‌رسد.

۴. سپس تیم‌های گلدان سوم و چهارم به ترتیب انتخاب شده و هر گلدان قبل از رفتن به گلدان بعدی کاملاً تخلیه می‌شود.

۵. مراسم زمانی پایان می‌یابد که آخرین تیم گلدان چهارم در گروه خود قرار گیرد.

چشم‌انداز تیم ملی ایران از نگاه سیدبندی

حضور ایران در سید دوم شرایط نسبتاً مناسبی را می‌تواند برای تیم ملی رقم بزند. پرهیز از مواجهه با ۱۲ تیم قدرتمند این سید می‌تواند مسیر مرحله گروهی را برای ملی‌پوشان هموارتر کند. از سوی دیگر، فرمت جدید رقابت‌ها که صعود ۳۲ تیم از ۴۸ تیم به مرحله حذفی را امکان‌پذیر می‌کند، شانس تاریخی ایران برای عبور از مرحله گروهی را افزایش می‌دهد.

حال باید دید آیا با چنین وضعیتی می‌توانیم با دست فرمان امیر قلعه نویی که انتقادات تند و تیزی را پشت سر گذاشته است با رؤیای صعود به دور حذفی روبرو شویم یا باز هم در همان مرحله گروهی با حذفی تلخ روبرو خواهیم شد.

    نظرات

    • سیدعلی طباطبایی IR ۱۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      41 14
      پاسخ
      سلام ایران انگلیس پاراگوئه و غنا تو یک گروه هستند
    • انصاف IR ۱۶:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      17 18
      پاسخ
      با این اوصاف اگه صعود نکنیم واقعا بی عرضه ایم
    • نام آشنا IR ۱۷:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      16 9
      پاسخ
      قبل از هرگونه گمانه زنی بهتر است تا روز قرعه کشی که هفته اتی است صبر کنیم. این امکان وجود دارد که گروه ایران عبارت باشد از : برزیل و ایران و نروژ و ایتالیا که در این صورت صعود ایران به سادگی نخواهد بود و شاید 30% شانس داشته باشیم. نکته دیگر اینکه درست است که انتقاداتی متوجه امیر قلعه نویی است ولی در هر صورت او دارای تجربه کافی برای هدایت تیم است . او 40 سال است که در فوتبال ایران حضوردارد. درضمن بازیکنان فعلی ایران نسبت به بازیکنان اروپا درجه 3 یا درجه 2 هستند.
      • مجید IR ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
        3 5
        ای کیو دو تیم اروپایی تو یه گروه نمیتونن باشن
    • سبحان دانا IR ۲۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      18 8
      پاسخ
      سلام پرتغال
    • امیر‌علی IR ۲۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      10 25
      پاسخ
      ‌ایران‌با‌پرتغال‌و‌آفریقای‌شمالی‌برزیل
    • سعید افشاری IR ۲۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      7 21
      پاسخ
      ایران انگلیس عربستان در یک گروه قرار میگیرد
      • IR ۲۳:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
        5 2
        ایران برزیل اسکاتلند غنا
    • کیان IR ۲۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      10 7
      پاسخ
      پیش بینی من ایران آلمان پاراگوئه. و یک تیم از پلی اف
    • سعید افشاری IR ۲۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      9 13
      پاسخ
      ایران اسپانیا وانگلیس ومکزیک
    • aliakbar US ۲۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      16 7
      پاسخ
      ایشالا که جام جهانی خوبی بشه و ایشالا که ایران قهرمان بشه
      • حمید GB ۱۶:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
        3 2
        داره میگه پرتغال انگلیس و اسپانیا تو یه سیدن انوقت تو میگی ایران و پرتغال ا اسپانیا تو یه گروهن
    • ابوالفضل مولائی IR ۲۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      4 15
      پاسخ
      ایران . ژاپن . اسپانیا. قطر
    • امیر رضا IR ۲۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      5 9
      پاسخ
      ایران. نروژ. اسپانیا . عربستان
      • فرزین IR ۲۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
        3 1
        دوتیم آسیایی یک گروه قرار نمیگیرند
    • نام ناشناس IR ۲۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      2 6
      پاسخ
      ایران پرتقال مکزیک آلمان
    • محمدرضا ترکزاده IR ۲۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      9 2
      پاسخ
      ایران اسپانیا نروژ غنا
    • سمیه حاتمی IR ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      12 2
      پاسخ
      ایران صعود میکند
    • حامد IR ۲۳:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      5 1
      پاسخ
      بعضی‌ها نمی‌دونم اصلن چرا نظر میدن ،یکی میگه ایران و عربستان یکی میگه قطر آقا اصلن با آسیاییها همگروه نمیشه ایران از دست این کارشناس ها
      • ه IR ۱۵:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
        11 4
        نظر شماچیه دوست خوبم
    • بهنام IR ۰۷:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      7 0
      پاسخ
      ایران فقط یک مساوی میاره بعد همرو میبازه. قلعه‌نویی هم طبق معمول یکی دوتا بازیکن رو مقصر باختاش میدونه
    • علی US ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      8 10
      پاسخ
      ایران فرانسه غنا مکزیک
    • بنیامین IR ۱۶:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      11 6
      پاسخ
      به نظر من ایران کیپ ورد نیوزلند کانادا باهم میشن
    • میلاد علیخانی CH ۲۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      1 3
      پاسخ
      ایران در گروه بلژیک تونس و استرالیا
    • Milad IR ۲۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      2 0
      پاسخ
      ایران.امریکا.بهستان.افریقایی جنوبی .
    • ماهان IR ۰۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      2 0
      پاسخ
      ایران مکزیک قطر غنا
    • علیرضا IR ۱۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      3 0
      پاسخ
      برزیل ایران نروژ غنا
    • IR ۱۷:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      0 0
      پاسخ
      پس ایران در جام جهانی نیست
    • حسین IR ۲۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      0 1
      پاسخ
      به نظر من ایران با برزیل و ایتالیا و غنا
    • اکبر IR ۲۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      0 0
      پاسخ
      امریکا ایران ساحل عاج پلی اف ایتالیا
    • هادی IR ۰۹:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      0 0
      پاسخ
      دوستان این نکته رو حتما میدونید که ایران با تیم های آسیایی و تیم های که در سید دوم قرار دارند مانند کرواسی مراکش اکوادور کلمبیا اتریش سنگال سوئیس و اروگوئه هم گروه نمیشه
    • امیرعباس وحیدی IR ۱۴:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      0 0
      پاسخ
      ایران ،ارژانتین ،نروژ،ایتالیا
    • ماهان IR ۲۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      0 0
      پاسخ
      من ماهان هستم انشاالله ایران بازی هایشان را خوب ببرند و به مرحله‌ی دیگری صعود کند
    • US ۱۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      0 0
      پاسخ
      ایران مکزیک نروژ غنا
    • IR ۲۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      0 0
      پاسخ
      ایران و پرتغال و نروژ و غنا
    • IR ۰۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      0 5
      پاسخ
      ایران و آرژانتین و آلمان و کانادا
    • حسین الازمنی IR ۰۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      0 0
      پاسخ
      ایران کانادا تونس ایتالیا
    • علی IR ۰۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      0 0
      پاسخ
      اسپانیا ایران هلند ویک تیم از پلی اف
    • عسگر مهری پرگو IR ۱۹:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      ایران با مکزیک ، مصر و کوراسائو هم گروه می شود
    • فریدون حیدری IR ۲۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      0 0
      پاسخ
      فرانسه ایران پاراگوئه غنا
    • محمد امین US ۲۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      0 0
      پاسخ
      پرتغال ـ ایران ـ تونس ـ نیوزلند
    • نادر IR ۲۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      0 0
      پاسخ
      ایران کانادا ساحل عاج ایتالیا
    • داود تیموری IR ۲۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      0 0
      پاسخ
      ایران پرتغال نیجریه نیوزلند

