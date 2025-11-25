به گزارش خبرنگار مهر، در فاصله ۹ روز مانده تا مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶، فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) سیدبندی نهایی تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها را اعلام کرد و مطابق انتظار، تیم ملی فوتبال ایران در سید دوم قرار گرفت. قرعه‌کشی این دوره از مسابقات روز جمعه ۵ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۴ آذر ۱۴۰۴) در واشنگتن دی‌سی برگزار خواهد شد.

ایران در ردیف چند قدرت جهانی

طبق اعلام فیفا، تیم ملی ایران در سید دوم در کنار تیم‌های کرواسی، مراکش، کلمبیا، اروگوئه، سوئیس، ژاپن، سنگال، کره‌جنوبی، اکوادور، اتریش و استرالیا قرار گرفته است. قرارگیری ایران در این سید به معنای آن است که شاگردان امیر قلعه‌نویی در مرحله گروهی با هیچ‌یک از این تیم‌ها روبه‌رو نخواهند شد.

از سوی دیگر، ایران باید با یکی از تیم‌های قدرتمند حاضر در سید اول، شامل ۹ تیم برتر رده‌بندی فیفا و سه کشور میزبان (آمریکا، مکزیک و کانادا)، هم‌گروه شود.

ساختار قرعه‌کشی و گروه‌بندی جام جهانی ۲۰۲۶

جام جهانی ۲۰۲۶ با فرمت جدید شامل ۱۲ گروه چهار تیمی برگزار می‌شود. مجموع ۴۸ تیم شامل:

* ۳ میزبان

* ۳۹ تیم صعود کرده از مرحله مقدماتی

* ۲ تیم رسیده از پلی‌آف بین‌قاره‌ای

* ۴ تیم پلی‌آف اروپا

در این ساختار، محدودیت‌های کنفدراسیونی همچنان برقرار است. در واقع هیچ گروه نمی‌تواند بیش از یک تیم از آسیا داشته باشد. بنابراین ایران در مرحله گروهی با سایر تیم‌های آسیایی هم‌گروه نخواهد شد.

نحوه توزیع تیم‌ها در گلدان‌ها

طبق اعلام رسمی فیفا سیدبندی بر اساس رده‌بندی فیفا در تاریخ ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ انجام شده است:

* گلدان ۱: سه میزبان + ۹ تیم برتر جهان

* گلدان ۲: ۱۲ تیم بعدی از جمله ایران

* گلدان ۳: ۱۲ تیم بعدی

* گلدان ۴: شش تیم بعدی + دو تیم پلی‌آف بین‌قاره‌ای + چهار تیم پلی‌آف اروپا

هر گروه باید حداقل یک و حداکثر دو تیم اروپایی داشته باشد. همچنین چینش چهار تیم اول رده‌بندی به گونه‌ای صورت می‌گیرد که پیش از فینال با یکدیگر روبه‌رو نشوند.

روند رسمی برگزاری قرعه‌کشی

فیفا مراحل قرعه‌کشی را به شکل زیر اعلام کرده است:

۱. سه کشور میزبان با توپ‌های رنگی مجزا ابتدا قرعه‌کشی می‌شوند:

* مکزیک در گروه A (توپ سبز – A1)

* کانادا در گروه B (توپ قرمز – B1)

* آمریکا در گروه D (توپ آبی – D1)

۲. ۹ تیم باقی‌مانده گلدان اول در ادامه به گروه‌ها تخصیص می‌یابند.

۳. پس از تکمیل گلدان یک، نوبت به تیم‌های گلدان دوم از جمله ایران می‌رسد.

۴. سپس تیم‌های گلدان سوم و چهارم به ترتیب انتخاب شده و هر گلدان قبل از رفتن به گلدان بعدی کاملاً تخلیه می‌شود.

۵. مراسم زمانی پایان می‌یابد که آخرین تیم گلدان چهارم در گروه خود قرار گیرد.

چشم‌انداز تیم ملی ایران از نگاه سیدبندی

حضور ایران در سید دوم شرایط نسبتاً مناسبی را می‌تواند برای تیم ملی رقم بزند. پرهیز از مواجهه با ۱۲ تیم قدرتمند این سید می‌تواند مسیر مرحله گروهی را برای ملی‌پوشان هموارتر کند. از سوی دیگر، فرمت جدید رقابت‌ها که صعود ۳۲ تیم از ۴۸ تیم به مرحله حذفی را امکان‌پذیر می‌کند، شانس تاریخی ایران برای عبور از مرحله گروهی را افزایش می‌دهد.

حال باید دید آیا با چنین وضعیتی می‌توانیم با دست فرمان امیر قلعه نویی که انتقادات تند و تیزی را پشت سر گذاشته است با رؤیای صعود به دور حذفی روبرو شویم یا باز هم در همان مرحله گروهی با حذفی تلخ روبرو خواهیم شد.