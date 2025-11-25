به گزارش خبرنگار مهر، امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره آخرین وضعیت صدور روادید مربوط به گروه اعزامی فدراسیون به مراسم قرعهکشی جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار داشت: مدخلیت تصمیمگیری و رویکرد فدراسیون و هیأترئیسه در این باره، تأکید بر ضرورت حفظ و تداوم تجلی اعتبار ورزش و فوتبال کشور در رویدادها و مراسمات مختلف است. روشن است، نفس حضور در آوردگاههای ورزشی پیامآور رقابت جوانمردانه است و این چنین هر بحثی در ورزش جدا از نگاههای سیاسی میبایست در مسیر دوستی و بستر لذت که همانا هدف اصلی فیفا از برگزاری چنین رویدادهایی است، به انجام برسد.
وی در ادامه بیان داشت: بر اساس پروتکل میزبانی مسابقاتی در سطح بالای جام جهانی، میبایست موارد در حوزه تصمیمات ورزشی و طبق نظر و صلاحدید و تأکیدات فیفا به انجام برسد و این دقیقا بر اساس دیدگاههای روشن و شفاف جیانی اینفانتینو، رئیس فیفاست که در فینال کافا در رختکن تیم ملی ایران تصریح شد و بعدا با ارسال دعوتنامهای رسمی و بلیط سفر برای رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان که عضو کمیته مسابقات فیفا و نایب رئیس AFC نیز هستند، تاکید شد.
علوی در پایان گفت: بر این اساس، سیاستگذاری در این باره وفق نظر هیئت رئیسه و پس از مشورت نهایی با وزارت محترم ورزشوجوانان، وزارت امور خارجه و اخذ نظر دستگاه دیپلماسی، این است در صورتی که با احترام تام به تیم ملی ایران یه عنوان یکی از نخستین تیمهای صعود کرده با عنایت به اسامی افراد معرفی شده از سوی فدراسیون، اگر برای حضور در مراسم قرعهکشی و بحث بازدید و تعیین کمپ میزبانی ویزا صادر شود، هیئت ایرانی راهی محل قرعهکشی خواهد شد و در غیر این صورت، پس از اطلاعرسانی سریع و صریح به فیفا درباره تصمیمات احتمالی غیرورزشی و سیاسی میزبان درباره مراسم روز ۱۴ آذر، هیئت ایرانی در برنامه قرعهکشی جام جهانی حاضر نخواهد شد.
