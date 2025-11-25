  1. سیاست
  2. مجلس
۴ آذر ۱۴۰۴، ۸:۲۱

تقاضای تفحص درباره سامانه‌های فروش فیلترشکن در دستور کار نمایندگان

تقاضای تفحص درباره سامانه‌های فروش فیلترشکن در دستور کار نمایندگان

دقایقی قبل جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۴ آذر ماه ۱۴۰۴) به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی قبل جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۴ آذر ماه ۱۴۰۴) به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

سوال‌های اسداله چراغی نماینده مردم دهلران از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور و مقابله با ابزارهای حاکمیت گریز (فیلترشکن‌ها)

گزارش کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی در مورد فرونشست زمین

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی

کد خبر 6667394
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها