بررسی بازگشت ارز صادرات با حضور وزیر صمت در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون اصل نود در هفته جاری در روزهای دوشنبه، سهشنبه و چهارشنبه جلسه خواهد داشت که دستور جلسات آن به شرح زیر است:
دوشنبه؛ ۱۵ دی ماه
- جلسه کمیته سیاسی کمیسیون با حضور مدیران وزارت کشور به منظور بررسی مبانی قانونی بند (۱۳) دستورالعمل اجرایی تبصره (۲) بند (۳) ماده (۹۹) قانون شهرداریها
-جلسه کمیته اقتصادی با حضور رییس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق، معاون ارزی بانک مرکزی و معاون صندوق توسعه ملی در خصوص پیگیری عملیاتی شدن پروژه ملی احداث ۷۰۰۰ مگاواتی نیروگاه خورشیدی
سهشنبه؛ ۱۶ دی ماه
- جلسه کمیته اقتصادی کمیسیون با حضور مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) در خصوص بررسی شکوائیه واصله پیرامون افزایش غیرقانونی تعرفههای برق واحدهای تولیدی و صنعتی
- جلسه کمیسیون با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس کل بانک مرکزی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رییس کل گمرک و معاونین وزارت اطلاعات، فراجا و سپاه پاسداران در خصوص بررسی راهکارهای بازگشت ارز حاصل ارز صادرات و کنترل منابع ارزی
چهارشنبه؛ ۱۷ دیماه
- جلسه کمیته ساماندهی و کارآمدسازی مجلس و نمایندگان برای بررسی و تصمیمگیری در خصوص پروندهها و شکایات واصله.
