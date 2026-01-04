  1. سیاست
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۳۷

بررسی بازگشت ارز صادرات با حضور وزیر صمت در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس

بررسی بازگشت ارز صادرات با حضور وزیر صمت در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس

کمیسیون اصل نود مجلس بررسی راهکارهای بازگشت ارز حاصل از صادرات و کنترل منابع ارزی را با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس بانک مرکزی و سایر مسئولان ذیربط بررسی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون اصل نود در هفته جاری در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه جلسه خواهد داشت که دستور جلسات آن به شرح زیر است:

دوشنبه؛ ۱۵ دی ماه
- جلسه کمیته سیاسی کمیسیون با حضور مدیران وزارت کشور به منظور بررسی مبانی قانونی بند (۱۳) دستورالعمل اجرایی تبصره (۲) بند (۳) ماده (۹۹) قانون شهرداری‌ها
-جلسه کمیته اقتصادی با حضور رییس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق، معاون ارزی بانک مرکزی و معاون صندوق توسعه ملی در خصوص پیگیری عملیاتی شدن پروژه ملی احداث ۷۰۰۰ مگاواتی نیروگاه خورشیدی

سه‌شنبه؛ ۱۶ دی ماه
- جلسه کمیته اقتصادی کمیسیون با حضور مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) در خصوص بررسی شکوائیه واصله پیرامون افزایش غیرقانونی تعرفه‌های برق واحدهای تولیدی و صنعتی
- جلسه کمیسیون با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس کل بانک مرکزی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رییس کل گمرک و معاونین وزارت اطلاعات، فراجا و سپاه پاسداران در خصوص بررسی راهکارهای بازگشت ارز حاصل ارز صادرات و کنترل منابع ارزی

چهارشنبه؛ ۱۷ دی‌ماه
- جلسه کمیته ساماندهی و کارآمدسازی مجلس و نمایندگان برای بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص پرونده‌ها و شکایات واصله.

کد خبر 6711960
اكرم سادات حسيني شبستري

    • GB ۱۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      3 0
      پاسخ
      وقتی ارز ازاد تامین کنند و بانک به کسی ارز ارزان ندهد هر کس میخواهد خارج کند ببرد مهم نیست چون دولت میداند با ان ریالها چه کند استفاده مجدد ،هر کس صادرات چی واقعی باشد مطمین باش اگر ازاد تهیه کند خودش راه برگرداندن را التماسی پیدا میکند .چون باید دوباره صادرات و کاسبی کند .

