کامیار مرزبانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آتش‌سوزی در سطحی حدود پنج هکتار از اراضی جنگلی منطقه چملر و آق مسجد رخ داد و با وجود صعب‌العبور بودن بخش‌هایی از منطقه، حضور مستمر نیروها مانع از گسترش آن شد.

وی با اشاره به همکاری نیروهای دو استان افزود: یگان حفاظت منابع طبیعی آستارا و همچنین یگان حفاظت استان اردبیل از ساعات اولیه در محل حاضر بودند و با تلاش شبانه‌روزی، عملیات اطفا به‌طور کامل صبح امروز به پایان رسید.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان با قدردانی از نیروهای حاضر در عملیات، گفت: وزش باد، شیب منطقه و پوشش گیاهی خشک کار را دشوار کرده بود، اما با هماهنگی تیم‌های عملیاتی، آتش به‌طور کامل کنترل شد.

مرزبانی تأکید کرد: بررسی علت حادثه و میزان خسارت واردشده در دست انجام است.