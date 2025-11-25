به گزارش خبرگزاری مهر، سعید پاکسرشت اظهار کرد: حادثه ریزش یک حلقه چاه در محدوده اکرمآباد به ستاد فرماندهی سازمان اعلام شد که بلافاصله چهار دستگاه خودروی نجات از ایستگاههای ۵ و ۷ به همراه هشت آتشنشان به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: طبق گزارشهای اولیه، یک مقنی در زمان کار داخل چاه گرفتار شده و هماکنون عملیات تخصصی نجات توسط نیروهای سازمان در حال انجام است.
پاکسرشت گفت: این عملیات با نظارت مستقیم رئیس سازمان، معاون و مدیر عملیات برای نظارت مستقیم بر روند امدادرسانی در صحنه انجام شده است، همچنین نیروهای اداره آب، برق، گاز و عوامل ۱۱۰ جهت همکاری و تأمین ایمنی کامل محل حادثه در محل مستقر هستند و عملیات نجات همچنان ادامه دارد.
