  1. استانها
  2. گلستان
۴ آذر ۱۴۰۴، ۹:۰۰

حریق جنگل‌های شرق گلستان تحت کنترل؛ درخواست استقرار بالگرد برای تسریع

حریق جنگل‌های شرق گلستان تحت کنترل؛ درخواست استقرار بالگرد برای تسریع

گرگان-مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت:باوجود ادامه حریق درجنگل‌های شرق استان عملیات مهار وپایش بدون وقفه ادامه داردودرخواست استقرار بالگرداطفای حریق برای تسریع کنترل کامل ارائه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر نیکویی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: آتش‌سوزی در عرصه‌های جنگلی کلاله، گالیکش، مینودشت و علی‌آباد کتول همچنان فعال اما تحت کنترل است و نیروهای عملیاتی به صورت مستمر مشغول مهار، پایش و لکه‌گیری نقاط بحرانی هستند.

وی افزود: در حوزه آزادشهر نیز حریق با تلاش نیروهای یگان حفاظت، نیروهای مردمی و دستگاه‌های امدادی به‌طور کامل مهار شده و هم‌اکنون عملیات پایش نهایی در حال انجام است.

مدیرکل منابع‌طبیعی و آبخیزداری گلستان از همراهی و تلاش دستگاه‌های مختلف قدردانی کرد و گفت: از تلاش خستگی‌ناپذیر نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، فرمانداران شهرستان‌های درگیر حریق، مدیریت بحران استان و شهرستان‌ها، جمعیت هلال احمر و نیروهای مردمی که همواره در کنار ما حضور مؤثر داشته‌اند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد: این هم‌افزایی، نقش کلیدی در کنترل و مدیریت حریق‌های اخیر داشته است.

نکویی افزود: با وجود کنترل کانون‌های اصلی، شرایط منطقه همچنان حساس است. نیروهای عملیاتی تا زمان اطمینان کامل از خاموشی کانون‌های پنهان در منطقه حضور خواهند داشت و درخواست استقرار بالگرد برای افزایش سرعت و دقت عملیات به داده شده است.

رضا احمدی، معاون برنامه ریزی، توسعه و منابع انسانی اداره کل منابع طبیعی نیز گفت: صبح امروز ۴۰ نفر از کارکنان ستادی و اداری اداره‌کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری گلستان نیز برای پشتیبانی از عملیات میدانی به شهرستان‌های درگیر حریق اعزام شدند تا توان عملیاتی تیم‌ها افزایش یابد.

احمدی افزود: همچنین با توجه به شرایط توپوگرافی و سخت‌گذر بودن برخی مناطق، درخواست استقرار بالگرد اطفای حریق در استان به‌صورت رسمی ارائه شده و پیگیری‌های لازم برای تأمین و استقرار آن در حال انجام است.

کد خبر 6667441

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها