به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر نیکویی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: آتش‌سوزی در عرصه‌های جنگلی کلاله، گالیکش، مینودشت و علی‌آباد کتول همچنان فعال اما تحت کنترل است و نیروهای عملیاتی به صورت مستمر مشغول مهار، پایش و لکه‌گیری نقاط بحرانی هستند.

وی افزود: در حوزه آزادشهر نیز حریق با تلاش نیروهای یگان حفاظت، نیروهای مردمی و دستگاه‌های امدادی به‌طور کامل مهار شده و هم‌اکنون عملیات پایش نهایی در حال انجام است.

مدیرکل منابع‌طبیعی و آبخیزداری گلستان از همراهی و تلاش دستگاه‌های مختلف قدردانی کرد و گفت: از تلاش خستگی‌ناپذیر نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، فرمانداران شهرستان‌های درگیر حریق، مدیریت بحران استان و شهرستان‌ها، جمعیت هلال احمر و نیروهای مردمی که همواره در کنار ما حضور مؤثر داشته‌اند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد: این هم‌افزایی، نقش کلیدی در کنترل و مدیریت حریق‌های اخیر داشته است.

نکویی افزود: با وجود کنترل کانون‌های اصلی، شرایط منطقه همچنان حساس است. نیروهای عملیاتی تا زمان اطمینان کامل از خاموشی کانون‌های پنهان در منطقه حضور خواهند داشت و درخواست استقرار بالگرد برای افزایش سرعت و دقت عملیات به داده شده است.

رضا احمدی، معاون برنامه ریزی، توسعه و منابع انسانی اداره کل منابع طبیعی نیز گفت: صبح امروز ۴۰ نفر از کارکنان ستادی و اداری اداره‌کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری گلستان نیز برای پشتیبانی از عملیات میدانی به شهرستان‌های درگیر حریق اعزام شدند تا توان عملیاتی تیم‌ها افزایش یابد.

احمدی افزود: همچنین با توجه به شرایط توپوگرافی و سخت‌گذر بودن برخی مناطق، درخواست استقرار بالگرد اطفای حریق در استان به‌صورت رسمی ارائه شده و پیگیری‌های لازم برای تأمین و استقرار آن در حال انجام است.