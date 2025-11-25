به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علامه طباطبایی اعلام‌کرد: بنا بر تصمیم استانداری تهران و غیرحضوری شدن دانشگاه‌ها به دلیل آلودگی هوا و بر اساس اعلام معاونت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی، کلاس‌های همه مقاطع تحصیلی دانشگاه علامه طباطبایی، سه‌شنبه و چهارشنبه (۴ و ۵ آذر ماه ۱۴۰۴) به صورت «مجازی» برگزار می‌شوند.

همچنین پس از بررسی‌های لازم و ارزیابی جوانب مختلف در راستای اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در مواجهه با شرایط فعلی و با هدف تضمین سلامت کارکنان و مراجعان، با نظر هیئت رئیسه دانشگاه علامه طباطبایی، فعالیت‌های اداری دانشگاه به جز معاونت دانشجویی، بر اساس روال، به صورت «دورکاری» انجام می‌شود.

یاوران علمی معاونت دانشجویی با تشخیص معاون دانشجویی به صورت حضوری به دانشجویان خدمات ارائه می‌دهند.

آدرس سامانه مجازی: lms.atu.ac.ir (نام کاربری و رمز سامانه برای استادان کد استادی و برای دانشجویان شماره دانشجویی است)

پشتیبانی سامانه از طریق سامانه گفتینو (چت آنلاین) در صفحه اول سامانه آموزش مجازی ارائه می‌شود.



