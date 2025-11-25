  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۸

اطلاعیه دانشگاه تربیت مدرس درباره پیش بینی تعطیلات تا آخر ترم

اطلاعیه دانشگاه تربیت مدرس درباره پیش بینی تعطیلات تا آخر ترم

دانشگاه تربیت مدرس در اطلاعیه ای نحوه ارائه کلاسهای آموزشی و نیز دفاع از پایان نامه های دانشجویان با پیش بینی تعطیلی درروزهای اتی را توضیح داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، طبق اعلام معاونت‌های آموزشی و پژوهشی کلاس‌های آموزشی دانشگاه نیز به صورت مجازی برگزار خواهد شد و تا پایان ترم در روزهایی که از طرف دولت تعطیل اعلام شود، کلاس‌های درس به‌صورت برخط و در سامانه lms دانشگاه (lms.modares.ac.ir) و یا بیگ‌بلوباتن و جلسات دفاع از پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها نیز طبق برنامه‌ریزی قبلی با تشخیص استاد راهنما، به‌صورت حضوری، مجازی یا ترکیبی برگزار خواهد شد.

کد خبر 6668006
شبنم درخشان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها