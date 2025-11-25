اطلاعیه دانشگاه تربیت مدرس درباره پیش بینی تعطیلات تا آخر ترم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، طبق اعلام معاونتهای آموزشی و پژوهشی کلاسهای آموزشی دانشگاه نیز به صورت مجازی برگزار خواهد شد و تا پایان ترم در روزهایی که از طرف دولت تعطیل اعلام شود، کلاسهای درس بهصورت برخط و در سامانه lms دانشگاه (lms.modares.ac.ir) و یا بیگبلوباتن و جلسات دفاع از پایاننامهها و رسالهها نیز طبق برنامهریزی قبلی با تشخیص استاد راهنما، بهصورت حضوری، مجازی یا ترکیبی برگزار خواهد شد.
