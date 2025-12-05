به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از دانشگاه علامه طباطبایی، در راستای ارتقای شفافیت پژوهشی و افزایش دیدهشدن فعالیتهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، سامانه انتشار هوشمند اطلاعات پایاننامههای به همت مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی راهاندازی شد. از این پس، اطلاعات پروپوزالهای تصویبشده و جزئیات جلسات دفاع پایاننامهها و رسالهها در وب منتشر شده و بهصورت فنی برای موتورهای جستجو (SEO) بهینهسازی میشود.
بنابراین، دانشجویان میتوانند تنها با جستجوی نام و نام خانوادگی خود بههمراه عبارتهای «علامه طباطبایی» یا «پایاننامه» در گوگل، صفحه اختصاصی پایاننامه خود را مشاهده کنند.
این صفحات شامل موارد زیر هستند:
عنوان و مشخصات پروپوزالهای تصویبشده
اطلاعات کامل جلسات دفاع
نام استادان راهنما، مشاور و داور
راهاندازی این قابلیت، علاوه بر فراهمکردن دسترسی سریع و شفاف به اطلاعات، موجب افزایش اعتبار علمی، دیدهشدن پژوهشها در جستجوهای و بهبود شاخصهای SEO خواهد شد.
