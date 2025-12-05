  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۱

اطلاعات پایان‌نامه‌های دانشگاه علامه هوشمند منتشر می شود

اطلاعات پایان‌نامه‌های دانشگاه علامه هوشمند منتشر می شود

دانشگاه علامه طباطبایی سامانه انتشار هوشمند اطلاعات پایان نامه های دانشجویان را راه اندازی کرد تا از این پس جزئیات جلسات دفاع پایان نامه ها بهینه سازی شود.

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از دانشگاه علامه طباطبایی، در راستای ارتقای شفافیت پژوهشی و افزایش دیده‌شدن فعالیت‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی، سامانه انتشار هوشمند اطلاعات پایان‌نامه‌های به همت مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی راه‌اندازی شد. از این پس، اطلاعات پروپوزال‌های تصویب‌شده و جزئیات جلسات دفاع پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در وب منتشر شده و به‌صورت فنی برای موتورهای جستجو (SEO) بهینه‌سازی می‌شود.

بنابراین، دانشجویان می‌توانند تنها با جستجوی نام و نام خانوادگی خود به‌همراه عبارت‌های «علامه طباطبایی» یا «پایان‌نامه» در گوگل، صفحه اختصاصی پایان‌نامه خود را مشاهده کنند.

این صفحات شامل موارد زیر هستند:

عنوان و مشخصات پروپوزال‌های تصویب‌شده

اطلاعات کامل جلسات دفاع

نام استادان راهنما، مشاور و داور

راه‌اندازی این قابلیت، علاوه بر فراهم‌کردن دسترسی سریع و شفاف به اطلاعات، موجب افزایش اعتبار علمی، دیده‌شدن پژوهش‌ها در جستجوهای و بهبود شاخص‌های SEO خواهد شد.

کد خبر 6678470

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها