ثبت نخستین مشاهده «صعوه ابروسفید» در خراسان جنوبی

بیرجند- مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی گفت: برای نخستین بار، پرنده «صعوه ابروسفید» در خراسان جنوبی مشاهده و تصویربرداری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی خانی صبح سه‌شنبه در گفتگو با رسانه‌ها با بیان اینکه برای نخستین بار، پرنده «صعوه ابروسفید» در خراسان جنوبی مشاهده و تصویربرداری شد، افزود: با ثبت این پرنده، تعداد گونه‌های پرندگان در خراسان جنوبی به ۲۳۹ گونه رسید.

وی گفت: این پرنده با نام علمی Prunella ocularis از خانواده صعوه‌ها، همزمان با سرشماری حیات وحش در پناهگاه حیات وحش نایبند طبس مشاهده و توسط کارشناسان عکسبرداری شد.

خانی ثبت این پرنده را گامی مهم در پایش و مستندسازی پرندگان ایران و استان دانست و آن را نشانه‌ای از سلامت زیستگاه‌های طبیعی منطقه عنوان کرد.

وی بیان کرد: ثبت چنین گونه‌هایی علاوه بر افزایش اعتبار علمی، می‌تواند زمینه‌ساز جذب پژوهشگران و علاقه‌مندان پرنده‌نگری به خراسان جنوبی شود.

به گفته مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی، این رخداد ضرورت حفاظت بیشتر از زیستگاه‌های طبیعی و جلوگیری از تخریب آن‌ها را یادآور می‌شود.

