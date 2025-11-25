ثبت نخستین مشاهده «صعوه ابروسفید» در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، علی خانی صبح سه‌شنبه در گفتگو با رسانه‌ها با بیان اینکه برای نخستین بار، پرنده «صعوه ابروسفید» در خراسان جنوبی مشاهده و تصویربرداری شد، افزود: با ثبت این پرنده، تعداد گونه‌های پرندگان در خراسان جنوبی به ۲۳۹ گونه رسید.

وی گفت: این پرنده با نام علمی Prunella ocularis از خانواده صعوه‌ها، همزمان با سرشماری حیات وحش در پناهگاه حیات وحش نایبند طبس مشاهده و توسط کارشناسان عکسبرداری شد.

خانی ثبت این پرنده را گامی مهم در پایش و مستندسازی پرندگان ایران و استان دانست و آن را نشانه‌ای از سلامت زیستگاه‌های طبیعی منطقه عنوان کرد.

وی بیان کرد: ثبت چنین گونه‌هایی علاوه بر افزایش اعتبار علمی، می‌تواند زمینه‌ساز جذب پژوهشگران و علاقه‌مندان پرنده‌نگری به خراسان جنوبی شود.

به گفته مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی، این رخداد ضرورت حفاظت بیشتر از زیستگاه‌های طبیعی و جلوگیری از تخریب آن‌ها را یادآور می‌شود.