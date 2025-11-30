جباری: سرشماری پهپادی حیات وحش کشور در پارک ملی دریاچه ارومیه انجام شد

حجت جباری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات این برنامه افزود: این سرشماری با حضور معاون دفتر مدیریت حیات‌وحش سازمان حفاظت محیط‌زیست، اساتید دانشگاه شهید بهشتی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی و جمعی از کارشناسان اداره کل در جزایر پارک ملی دریاچه ارومیه انجام شد که اجرای آن، آغاز رسمی پایش هوشمند حیات‌وحش با فناوری‌های نوین در ایران محسوب می‌شود.

وی پوشش وسیع‌تر و دسترسی به نقاط صعب العبور، افزایش دقت و کاهش زمان و هزینه‌های برگزاری سرشماری، عدم ایجاد مزاحمت برای حیات وحش را از جمله مزیت‌های سرشماری پهپادی دانست و تصریح کرد: تصاویر ثبت شده از جمعیت حیات وحش قابل بازبینی و بررسی‌های تخصصی هستند و نتیجه این بررسی‌ها، داده‌های ارزشمندی را جهت مدیریت بهتر گونه‌ها در اختیار سازمان قرار می‌دهد.

جباری افزود: در این برنامه تمامی نقاط مهم جزایر زیستگاهی پارک ملی شناسایی و مشخص شده و پروازهای هدفمند در مسیرهای معین انجام و تصاویر هوایی با دقت بالا به صورت برخط برای تیم کارشناسی ارسال شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به اهداف اجرای سرشماری اظهار کرد: کسب اطلاع از آخرین تغییرات جمعیتی برای مدیریت بهتر، بررسی عوامل تهدید زیستگاه‌ها و نقاط قوت مناطق، شناسایی زیستگاه‌های مناسب و مستعد جهت احیای جمعیت گونه‌های متنوع پستاندار از جمله این اهداف است.

وی یادآور شد: اجرای نخستین پایلوت ملی سرشماری پهپادی در استان زمینه‌ساز توسعه فناوری‌های هوشمند در پایش تنوع زیستی و مدیریت مناطق حفاظت‌شده کشور خواهد بود.

۵۶ گونه پستاندار وحشی و ۳۱۰ گونه پرنده و ۵۸ گونه پرنده در زیستگاه‌های آذربایجان غربی زیست می‌کنند.

بر اساس اعلام محیط زیست، آذربایجان غربی از مهمترین استان‌های محیط زیستی کشور است و ۶۷۰ هزار هکتار از اراضی ملی در قالب ۱۱ منطقه تحت مدیریت تحت حفاظت و مدیریت این اداره کل قرار دارد.

این اراضی با حضور ۱۵۰ نیرو و ۲۰ پاسگاه محیط بانی شبانه روزی پایش و حفاظت می‌شوند؛ ۱۵.۱ درصد مساحت استان تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی است.