جباری: تعداد روستاهای دارای چمن ورزشی در غرب هرمزگان افزایش خواهد یافت

بندرلنگه - نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس گفت: روستاهای بالای ۲۰۰ نفر جمعیت در غرب هرمزگان یا چمن‌کاری شده‌اند یا در فهرست اجرای پروژه قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جباری نماینده غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر اظهار کرد: پروژه‌های مهم عمرانی و ورزشی در روستای گزیر از توابع بخش مرکزی بندرلنگه افتتاح و کلنگ‌زنی شده است.

جباری با اشاره به آب شیرین کن گزیر افزود: این پروژه با ظرفیت تقریبی ۲۶۰ مترمکعب در شبانه‌روز و با هزینه نزدیک به ۷ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است. همچنین کلنگ‌زنی یک واحد آموزشی ۹ کلاسه نیز با همت این خیر انجام شد.

نماینده غرب هرمزگان در مجلس با قدردانی از تلاش‌های شورای اسلامی گزیر، هیئت فوتبال و ورزشکاران منطقه، به روند اجرای پروژه چمن ورزشگاه اشاره کرد و افزود: پیش‌تر حدود ۳ میلیارد تومان برای این طرح تخصیص یافته بود اما پس از مناقصه و افزایش اعتبار، هزینه نهایی اجرای چمن به حدود ۱۱ میلیارد تومان رسید.

او هدف این اقدامات را حمایت از ورزشکاران و تقویت زیرساخت‌های ورزشی عنوان کرد و با اشاره به درخواست ورزشکاران برای نصب نور و تأمین ترانس برق استادیوم گزیر، وعده پیگیری کامل این مطالبات را داد.

جباری همچنین اعلام کرد: چمن ورزشگاه بندرلنگه نیز تا پایان سال تعویض خواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت مطلوب توسعه زیرساخت‌های ورزشی در غرب هرمزگان گفت: ضریب نفوذ ورزشی در حوزه چمن در این منطقه نسبت به میانگین کشور بالاتر است و روستاهای بالای ۲۰۰ نفر جمعیت یا چمن‌کاری شده‌اند یا در فهرست اجرای پروژه قرار دارند.

به گفته او، ۹۰ درصد شهرها و روستاهای غرب استان تا پایان سال چمن‌کاری خواهند شد.

نماینده غرب هرمزگان در مجلس در پایان تأکید کرد: هرچه در حوزه ورزش هزینه شود کم است و توسعه این بخش از اولویت‌های جدی ما است.

