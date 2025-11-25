جباری: تعداد روستاهای دارای چمن ورزشی در غرب هرمزگان افزایش خواهد یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جباری نماینده غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر اظهار کرد: پروژههای مهم عمرانی و ورزشی در روستای گزیر از توابع بخش مرکزی بندرلنگه افتتاح و کلنگزنی شده است.
جباری با اشاره به آب شیرین کن گزیر افزود: این پروژه با ظرفیت تقریبی ۲۶۰ مترمکعب در شبانهروز و با هزینه نزدیک به ۷ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده است. همچنین کلنگزنی یک واحد آموزشی ۹ کلاسه نیز با همت این خیر انجام شد.
نماینده غرب هرمزگان در مجلس با قدردانی از تلاشهای شورای اسلامی گزیر، هیئت فوتبال و ورزشکاران منطقه، به روند اجرای پروژه چمن ورزشگاه اشاره کرد و افزود: پیشتر حدود ۳ میلیارد تومان برای این طرح تخصیص یافته بود اما پس از مناقصه و افزایش اعتبار، هزینه نهایی اجرای چمن به حدود ۱۱ میلیارد تومان رسید.
او هدف این اقدامات را حمایت از ورزشکاران و تقویت زیرساختهای ورزشی عنوان کرد و با اشاره به درخواست ورزشکاران برای نصب نور و تأمین ترانس برق استادیوم گزیر، وعده پیگیری کامل این مطالبات را داد.
جباری همچنین اعلام کرد: چمن ورزشگاه بندرلنگه نیز تا پایان سال تعویض خواهد شد.
وی با اشاره به وضعیت مطلوب توسعه زیرساختهای ورزشی در غرب هرمزگان گفت: ضریب نفوذ ورزشی در حوزه چمن در این منطقه نسبت به میانگین کشور بالاتر است و روستاهای بالای ۲۰۰ نفر جمعیت یا چمنکاری شدهاند یا در فهرست اجرای پروژه قرار دارند.
به گفته او، ۹۰ درصد شهرها و روستاهای غرب استان تا پایان سال چمنکاری خواهند شد.
نماینده غرب هرمزگان در مجلس در پایان تأکید کرد: هرچه در حوزه ورزش هزینه شود کم است و توسعه این بخش از اولویتهای جدی ما است.
