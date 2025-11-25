محمد ذوالفقاری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عمان، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پروژههای مشترک فرهنگی میان دو کشور اظهار کرد: در سفرهای انجامشده از سوی مسئولان ایرانی به عمان، از جمله سفر رئیسجمهور به مسقط، تفاهمنامههای مختلفی از جمله تفاهمنامه فرهنگی امضا شده است. یکی از مهمترین بخشهای این تفاهمنامه، گسترش آموزش زبان فارسی است که این آموزشها هماکنون در قالب یک آموزشگاه فعال در عمان ارائه میشود.
افزایش تقاضا برای زبان فارسی در دانشگاههای عمان
وی افزود: در دانشگاههای عمان نیز متقاضیان بسیاری برای فراگیری زبان فارسی داریم.
ذوالفقاری در ادامه با اشاره به فعالیتهای هنری مشترک گفت: در عمان یک انجمن سینمایی داریم و در سایه همین ارتباطات، اخیراً هنرمندان عمانی در جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان شرکت کردند.
رایزن فرهنگی ایران همچنین با اشاره به مشارکت گسترده کشورمان در برنامه فرهنگی «شبهای مسقط» توضیح داد: این برنامه هر ساله همزمان با آغاز سال میلادی به مدت یک ماه در پایتخت عمان برگزار میشود و ایران سال گذشته با ۱۸ غرفه در آن حضور داشت؛ رقمی که بیشترین مشارکت خارجی در این رویداد بود، در حالی که دیگر کشورها تنها دو تا سه غرفه داشتند. پیشبینی میشود میزان مشارکت ایران در سال جاری نیز افزایش یابد که نشاندهنده سطح بالای روابط فرهنگی میان دو کشور است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروازهای مستقیم مسقط به شهرهای مختلف ایران گفت: هماکنون از مسقط به شیراز، مشهد، رشت، اهواز و تهران پرواز مستقیم وجود دارد. عمده گردشگران عمانی به مشهد و شیراز سفر میکنند؛ بهویژه شیراز که مقصد اصلی برای سفرهای درمانی است.
ذوالفقاری با تأکید بر ظرفیتهای ایران در زمینه گردشگری سلامت افزود: این رفتوآمدها فرصت مهمی برای توسعه این بخش فراهم کرده است. اگرچه در مشهد اقدامات خوبی برای توسعه بخش بینالملل بیمارستانها انجام شده، اما همچنان نیازمند گسترش بیشتری هستیم. معرفی شفاف و معتبر مراکز درمانی، تسهیل پذیرش بیماران خارجی بهویژه عمانیها و بهرهگیری از مترجمان مسلط به عربی از الزامات این حوزه است. همچنین تخصیص کادر درمانی مجرب برای گردشگران سلامت بسیار ضروری است.
وی راهاندازی یک سامانه شفاف برای پذیرش بیماران خارجی را اقدامی مؤثر در افزایش اعتماد و جذب هرچه بیشتر گردشگران درمانی دانست.
مردم برای سرمایهگذاری در عمان به سفارت مراجعه کنند، نه افراد سودجو
ذوالفقاری در پایان، خطاب به افرادی که قصد سرمایهگذاری در عمان دارند، توصیه کرد: سفارت ایران در عمان دارای وابسته اقتصادی و رایزن فرهنگی فعال است. مردم باید سفارت را امین خود بدانند و از اعتماد به افراد سودجو و واسطهها پرهیز کنند.
