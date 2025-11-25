به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۴ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، سوال اسدالله چراغی، نماینده مردم دهلران در مجلس درباره علت کمبود زیرساخت‌ها و تجهیزات پزشکی و عدم حضور پزشکان متخصص در مناطق محروم، از محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دستورکار قرار گرفت.

چراغی اعلام کرد که از پاسخ‌های وزیر قانع نشده و خواستار آن شد که پاسخ‌های وزیر به رأی نمایندگان گذاشته شود.

در نهایت، نمایندگان با ۱۶۰ رأی موافق ،۶۱ رأی مخالف، ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه، از پاسخ‌های وزیر بهداشت قانع شدند.