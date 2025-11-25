  1. جامعه
منصرف شدن ۱۹ هزار مادر از سقط جنین به کمک شبکه «نفس»

منصرف شدن ۱۹ هزار مادر از سقط جنین به کمک شبکه «نفس»

مسئول طرح «نفس»، از تحقق شبکه‌ای گسترده برای حمایت از مادران در معرض سقط و نجات جان هزاران جنین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سمیرا اسماعیلی، مسئول طرح «نفس»، از تحقق شبکه‌ای گسترده برای حمایت از مادران در معرض سقط و نجات جان هزاران جنین خبر داد؛ به گفته او، طرح نفس با شناخت علل فرهنگی و ارائه مشاوره تخصصی تلاش دارد جلوی بحرانی خاموش را در جمعیت کشور بگیرد.

اسماعیلی در توضیح هدف‌گذاری طرح نفس گفت: این برنامه از سال ۱۴۰۰ به منظور نجات جان فرزندان سقط در قالب شبکه‌ای ۴۲۵ مرکزی آغاز به کار کرد و تاکنون با محوریت شناسایی، فرهنگ‌سازی و حمایت فعال بوده است.

وی تأکید کرد که اصل مأموریت طرح، آشنایی خانواده‌ها با ارزش انسانی جنین و مغایرت اخلاقی و شرعی سقط جنین است و گفت: جنین از آغاز لقاح تا تولد، حامل تمام ارزش‌های انسانی بوده و حتی بر اساس آموزه‌های قرآنی، برایش دیه و وضعیت شرعی معلوم شده است. متأسفانه بسیاری هنوز تصور می‌کنند سقط قبل از سه ماهگی بدون اشکال است و جنین را فاقد هویت انسانی می‌دانند؛ در حالی که از منظر علمی و الهی، حتی زیر هشت هفته هم ساختار انسانی شکل گرفته است.

وی با اشاره به شناسایی بیش از ۴۰ علت عمده برای گرایش مادران به سقط، مسائل فرهنگی را مهم‌ترین دلیل خواند و تأکید کرد: موضوعات اقتصادی نیز نقش دارند اما ضعف آگاهی و باورهای غلط عموم بزرگ‌ترین آسیب است. کارشناسان طرح نفس ابتدا انگیزه مادران را بررسی و سپس مشاوره تخصصی و حمایت ارائه می‌کنند.

بر اساس تشریح اسماعیلی، تاکنون بیش از ۱۹ هزار مادر، به کمک این شبکه از تصمیم خود برای سقط جنین منصرف شده‌اند و ۱۲ هزار کودک متولد شده‌اند. همچنین انتظار تولد بیش از ۷ هزار نوزاد دیگر نیز می‌رود.

اسماعیلی در رادیو گفت‌وگو هشدار داد: سقط جنین قتل عمد محسوب می‌شود و تنها تفاوت آن با قتل یک کودک، دیده نشدن فیزیکی جنین است؛ غفلت خانواده‌ها از این موضوع، معضل فرهنگی عمیق‌تری را نشان می‌دهد.

در بخش پایانی مسئول طرح نفس فرصت کوتاهی را صرف راهنمایی مادران کرد و گفت: در تمام استان‌ها و خانه‌های بهداشت کشور، کارشناس و پایگاه نفس فعالیت دارند. بانوان می‌توانند با مراجعه به مراکز بهداشت یا بسیج جامعه پزشکی استان خود، از خدمات مشاوره‌ای و حمایتی طرح نفس بهره‌مند شوند؛ حتی در دورافتاده‌ترین نقاط نیز این حمایت قابل دسترسی است.

