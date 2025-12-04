به گزارش خبرنگار مهر، خانم ۲۳ ساله‌ای که برای انجام دومین زایمان خود به بیمارستان ثامن‌الحجج (ع) مراجعه کرده بود، پیش از رسیدن به بخش، نوزاد خود را به طور ناگهانی در محوطه بیمارستان به دنیا آورد.

بنا بر این گزارش پرسنل هوشیار بخش زایمان بلافاصله در محل حاضر شده و با اقدام به موقع و حرفه‌ای، مادر و نوزاد را به سرعت به بخش زایمان منتقل کردند.

تلاش‌های سریع کادر درمان، جان هر دو نفر را نجات داد و هم‌اکنون حال عمومی مادر و نوزاد رضایت‌بخش گزارش شده است.

چهارمین زایمان سه قلو در سال ۱۴۰۴ درکاشان

حامد پهلوانی رئیس بیمارستان شهید بهشتی کاشان اظهار کرد: در یازدهمین روز از آذرماه سال جاری، مادر بارداری از کاشان، به اتاق عمل بیمارستان منتقل گردید و توسط گروه جراح تحت عمل سزارین قرار گرفت و سه نوزاد با تلاش تیمی فوق تخصص نوزادان، دستیاران، همکاران بلوک زایمان، متخصصین و کادر بیهوشی و اتاق عمل این مرکز سالم به دنیا آمدند.

وی با اشاره به اینکه این مادر ۳۷ ساله در دومین زایمان خود در بلوک زایمان بیمارستان صاحب سه قلو شد، گفت: موالید دو نوزاد پسر و یک نوزاد دختر هستند که به ترتیب یک کیلو و ۶۵۰ گرم، یک کیلو و ۷۲۰ گرم و یک کیلو و ۹۷۵ گرم هستند.

رئیس بیمارستان شهید بهشتی کاشان افزود: مادر این نوزادان به همراه سه قلوها با حال عمومی مساعد در بخش بستری و تحت نظر متخصص زنان و زایمان و فوق تخصص نوزادان هستند تا پس از تکمیل روند درمان ترخیص شوند.