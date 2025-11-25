به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسفندیاری صبح سه‌شنبه در جمع رسانه‌ها از پیش‌بینی برداشت حدود ۷۰ تن زیتون از باغات این استان در سال جاری خبر داد و افزود: مجموع سطح باغات زیتون استان ۴۴۳ هکتار است که ۳۹۱ هکتار آن بارور و ۵۲ هکتار غیر بارور می‌باشد.

وی ادامه داد: شهرستان‌های نهبندان با ۲۱۹ هکتار، طبس با ۹۲ هکتار و سربیشه با ۸۱ هکتار به ترتیب بیشترین سطح زیرکشت زیتون استان را به خود اختصاص داده‌اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به وجود پنج دستگاه روغن‌کشی فعال در استان، بیان کرد: این دستگاه‌ها شامل دو دستگاه در نهبندان، دو دستگاه در سربیشه و یک دستگاه در طبس است.

به گفته اسفندیاری، بر اساس سامانه پهنه‌بندی، ۲۶۴ بهره‌بردار در بخش زیتون استان فعالیت دارند.

وی زمان برداشت زیتون در استان را از اوایل آبان تا اواخر آذر عنوان کرد و گفت: حق‌العمل‌کاری دستگاه‌های روغن‌کشی بین هفت تا ۱۰ هزار تومان و قیمت هر لیتر روغن زیتون در بازار استان بین ۷۰۰ هزار تا یک میلیون تومان است.