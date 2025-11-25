  1. سیاست
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۵

واکنش‌های مجازی به دیدار معاون سازمان استاندارد با یک مقام صهیونیست

واکنش‌های مجازی به دیدار معاون سازمان استاندارد با یک مقام صهیونیست

با وجود خبری شدن دیدار حاشیه دار معاون سازمان استاندارد با یک مقام صهیونیست و واکنش گسترده فعالین مجازی به این اتفاق هنوز این سازمان هیچ واکنشی نسبت به این مسئله از خود نشان نداده است.

به گزارش خبرنگار مهر، چند روز گذشته گزارشی منتشر شد مبنی بر حضور معاون سازمان ملی استاندارد در اجلاس ایزو با ظاهری غیرمتناسب. اما نکته مهم‌تر این گزارش نشستن این معاون سازمان دور یک میز با یک مقام رسمی رژیم صهیونیستی بود. این دیدار برخلاف قوانین سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم ارتباط با رژیم صهیونیستی و مغایرت با ماده ۷ قانون مقابله با رژیم صهیونیستی است.

این دیدار حاشیه برانگیز فرحناز قلاسی باعث واکنش‌های زیادی از سوی رسانه‌ها و فعالین مجازی شد ولی مسئولان سازمان استاندار ایران و متولیان امر پاسخگویی در دولت در قبال این اعتراضات موضع سکوت اختیار کردند!

همچنین کاربران فارسی زبان، عرب زبان و … شبکه ایکس به آن واکنش‌هایی نشان دادند که بخشی از این واکنش‌ها در ذیل می‌آید:

