حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیگیری‌های انجام‌شده برای برخورد با «فرحناز قلاسی»، معاون سازمان ملی استاندارد ایران، در پی انتشار اخبار و عکس‌هایی مبنی بر دیدار و گفتگوی وی با «گیلعاد گلوب» رئیس استاندارد رژیم صهیونیستی در اجلاس جهانی ایزو (ISO)، اظهار کرد: توقع این است که سازمان ملی استاندارد هر چه سریع‌تر با این فرد برخورد قاطع کند، در غیر این صورت مجلس از ابزارهای نظارتی خود به‌صورت جدی برای برخورد با این اقدام غیرقابل قبول استفاده خواهد کرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: امروز بسیاری از ورزشکاران جهان حتی از رویارویی با نمایندگان رژیم غاصب و خون‌خوار صهیونیستی پرهیز می‌کنند و حتی بسیاری از کشورهای اروپایی به دنبال دستگیری سران این رژیم هستند. در چنین شرایطی چگونه فردی که تا این حد بینش ندارد که با مقامات این رژیم غاصب دیدار نکند، در جایگاه معاون سازمان ملی استاندارد ایران منصوب شده است؟

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با فرحناز قلاسی، تصریح کرد: اگر سازمان استاندارد به این موضوع ورود و با این فرد برخورد نکند، ما به عنوان نمایندگان مجلس حتماً پیگیری‌های قاطع را برای برخورد با این فرد انجام خواهیم داد و قطعاً اقدام وی در دیدار با یک مقام صهیونیست فراموش نخواهد شد.

گزارش مهر در زمینه حضور معاون سازمان ملی استاندارد در جلسه‌ای با حضور یک مقام صهیونیست را در اینجا می‌توانید بخوانید.