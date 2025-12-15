  1. سیاست
سلیمی: اگر با معاون سازمان استاندارد برخورد نشود، مجلس ورود می‌کند

سلیمی: اگر با معاون سازمان استاندارد برخورد نشود، مجلس ورود می‌کند

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: اگر با معاون سازمان ملی استاندارد به علت دیدار وی با رئیس استاندارد رژیم صهیونیستی برخورد نشود، مجلس حتما پیگیری‌های قاطع را در این زمینه انجام خواهد کرد.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیگیری‌های انجام‌شده برای برخورد با «فرحناز قلاسی»، معاون سازمان ملی استاندارد ایران، در پی انتشار اخبار و عکس‌هایی مبنی بر دیدار و گفتگوی وی با «گیلعاد گلوب» رئیس استاندارد رژیم صهیونیستی در اجلاس جهانی ایزو (ISO)، اظهار کرد: توقع این است که سازمان ملی استاندارد هر چه سریع‌تر با این فرد برخورد قاطع کند، در غیر این صورت مجلس از ابزارهای نظارتی خود به‌صورت جدی برای برخورد با این اقدام غیرقابل قبول استفاده خواهد کرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: امروز بسیاری از ورزشکاران جهان حتی از رویارویی با نمایندگان رژیم غاصب و خون‌خوار صهیونیستی پرهیز می‌کنند و حتی بسیاری از کشورهای اروپایی به دنبال دستگیری سران این رژیم هستند. در چنین شرایطی چگونه فردی که تا این حد بینش ندارد که با مقامات این رژیم غاصب دیدار نکند، در جایگاه معاون سازمان ملی استاندارد ایران منصوب شده است؟

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با فرحناز قلاسی، تصریح کرد: اگر سازمان استاندارد به این موضوع ورود و با این فرد برخورد نکند، ما به عنوان نمایندگان مجلس حتماً پیگیری‌های قاطع را برای برخورد با این فرد انجام خواهیم داد و قطعاً اقدام وی در دیدار با یک مقام صهیونیست فراموش نخواهد شد.

گزارش مهر در زمینه حضور معاون سازمان ملی استاندارد در جلسه‌ای با حضور یک مقام صهیونیست را در اینجا می‌توانید بخوانید.

    • شهروند IR ۰۹:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      98 32
      پاسخ
      مجلس محترم کدوم کار درست انجام داده ؟
      • IR ۱۸:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
        28 12
        پس چرا در سازمان های بین المللی حضور بهم میرسانیم . و از سازمان ملل خارج نمیشویم . در مکانهایی که اجتماع هست طرف ما ان سازمان بین المللی است . در غیر این صورت باید از کشور خارج نشویم همه جا یهودیان هستند
      • IR ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
        17 6
        سازمان استاندارد خودش استاندارد نیست...
    • سید IR ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      55 74
      پاسخ
      حاج آقا کوتا بیا لطفا
    • IR ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      109 58
      پاسخ
      از بدو تولد فقط یک چیز بلدید ، برخورد برخورد برخورد . تا حالا از برخورد چه نتیجه‌ای گرفته‌اید ؟
      • معلم IR ۱۶:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
        48 54
        درسته برخورد برخورد برخورد، گاهی بهترین سلاح برای ازبین بردن هرج و مرج و بی سلیقگی است، کودکانی که با چوب معلم پرورش یافته اند جهان را تسخیر کردند، نمونه اش ابوعلی سینا، و بسیار دکترین دیگر، ولی کودکان امروزی که با ناز و ادا بزرگ می شوند برای اینکه معدل در کنکور تاثیر دارد اجتماع و اعتراض می کنند . میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. برخورد و سخت گیری همیشه جواب داده . برعکس محبت های کذایی که ایران را به فساد کشیده.
      • شکوری‌مهربان IR ۲۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
        21 9
        برخوردی تاکنون انجام نشده والااینقدرگستاخی درمملکت رواج پیدانمی کرد،درهمه جای دنیابرای مردم قانونی وضع می شود وهمه چه متدین وغیرمتدین ووو بایدبه ان پایبندباشیم.
      • IR ۰۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
        22 10
        بحث برخورد نیست بحث خون افرادی است که در جنگ 12 روزه پایمال شد.
    • سعید IR ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      82 53
      پاسخ
      دنبال چیزهای الکی هستین زمان و فرصت بسرعت داره میره بجای حل مشکلات مردم دارین الکی فرصت سوزی میکنین...دلار شد یک ملیون و سیصد هزار ریال....
      • معلم IR ۱۶:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
        54 57
        بزرگوار این که سر میز روبروی دشمن درجه یک ایران و اسلام نشسته و فردا از همین موضوع بی اهمیت و الکی به حساب شما، خبرنگارهای بیگانه کلی جنجال به پا خواهند کرد . به نظر شما موضوع بی اهمیتی است؟ واقعا چقدر بی خردانه به موضوعات اطرافمان می نگریم . کمی موضوع را پردازش دهید بعد نظر بفرستید لطفا.
      • IR ۰۷:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
        22 12
        برخی دوستان صحبت هر چیزی میشه سریع ربطش میدن به مشکلات اقتصادی ،بزرگوار اتفاقا ریشه عمده گرفتاری های معیشتی و اقتصادی هم همین جنس مدیران هستن.. مسئولی که براش فرق نکنه با دشمن شماره یکش سر یه میز بشینه میخواد مشکل مردم رو حل کنه یا اصلا دلسوز مردمه..؟ چرا به همه چیز سطحی نگاه می‌کنیم و به هر چیز دیگه ربطش می‌دیم؟ شما باشی با قاتل خونوادگیت برای هر موضوعی سر یه میز می‌شینی و جلسه می‌داری واقعا..!؟
    • IR ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      47 42
      پاسخ
      شاید اون خانومه اونجا بوده اون طرف اسراییلی آمده اون چه می‌دانست از صهیونیستی آمده خانم هم فکر کرده یه خارجی هست رو پیشانی طرف نوشته بودن از صهیونیستی آمده. لطفاً زود قضاوت نکنید بزرگش نکنید اون بنده خدارو از این چندر غاز حقوق نندازید
      • سجاد براری IR ۱۵:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
        68 23
        هموطن عزیزم شما درست میفرمائید اما شوربختانه ۹۹درصد با علم و آگاهی به این عمل زشت با آن موجودات پلید هم کاسه می شوند آن هم در زمانیکه حتی سیاستمداران با وجدان غرب دیگر مثل قبل با این جراران سفاک هم پیاله. همسفره نمی شوند برای ایرانی فارق از اسلام عزیز که بالاترین و والاترین جایگاه انسانی است بعنوان یک ایرانی متمدن و مسلمان ننگی بالاتر از این همنشینی وجود ندارد حتی با وجود مشکلات معیشتی هموطنان و فشار اقتصادی هیچکدام از اهمیت این خط قرمز نمی کاهد البته این نظر بنده حقیر است. یا علی مدد✋️💚🇮🇷
      • معلم IR ۱۶:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
        34 9
        آداب و اصول داره، معلومه که به هم معرفی می شوند.
    • همرزم هادی IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      44 46
      پاسخ
      عملکرد وکارایی این خانم بسیار مهمتر است
    • حسین جمالی IR ۱۵:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      48 67
      پاسخ
      واقعا متاسفم برای نظر دهندگان که چه دید بچه گانه ای نسبت به دشمن شماره یک کشور ومردم کشورمان دارند واین فردنه تنها باید تنبیه شود بلکه کسایی که ایشون را به این جایگاه منصوب کرده اند باید پاسخگو باشند
      • سید محسن US ۱۶:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
        23 27
        چی میگی ؟؟؟؟
      • ایرانی IR ۱۷:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
        29 20
        از مردم نظر سنجی کردی ؟
      • بلی اصغر IR ۱۹:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
        9 5
        سلام آقای جمالی عزیز ... البته نظر جنابعالی محترم هست .. ولی موضوع های این چنینی ... ۲ فرد هم رشته وتخصصی باهمدیگر ملاقات درجمع حالت اجباری یا عمدی ..نباید صفر و صدی دید حتما فرد ایرانی معرفی شده دنبال مطلبی بوده به کشور وملی باشه .. تبادل افکار علمی را نباید کوبید ..یه مثال کوچک خود جنابعالی از برق استفاده نکن چون مسلمان نبود .به امید آن روز جامعه هم بتونه شریک یا تصمیم گیران جمعی ویا حزب باشه در زمانهای حاد بله حرفی گفتن داشته باشه براتون آرزوی توفیق دارم
      • یکنفر IR ۰۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
        3 1
        ظاهرا ۱۶ آذر سایت استاندارد چنین دیداری را تکذیب کرده مهر نیوز در این مورد هم باید در همینجا اعلام می‌کرد اخلاق رسانه ای را رعایت کنید چرا با اطلاع رسانی نیمه ، ذهن جامعه را درگیر مسائل میکنید؟
    • IR ۱۵:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      33 26
      پاسخ
      ظاهرا چه زود برخی مخاطبان محترم ۱۲ روز بمباران ملت ایران توسط همین اسراییلی ها و شهادت ۱۰۶۰ هموطن را یادشان رفته ! هنوز چند ماه بیشتر نگذشته .
      • عبدا... IR ۱۹:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
        5 3
        متاسفانه اغلب ماها زود فراموشکار می شویم،
    • معلم IR ۱۶:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      31 36
      پاسخ
      باید این خانم ماخذه و از کار بر کنار شود تا دیگه کسی به خودش اجازه این کار رو ندهد ، ما این همه شهید دادیم و این همه جانباز و شیمیایی داریم این خانم شور انقلابی نداره آیا شعور ملی هم نداره، نباید بفهمه که ما با اسرائیل در جنگیم چطور با دشمن ملی خودش سر یک میز می نشیند. از نماینده های محترم خواهانیم دقیق پیگیری کنند.
    • IR ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      33 26
      پاسخ
      وزارت خارجه و حراست آن سازمان نیز بایستی پاسخگو باشد دولت که هیچ واکنشی نشان نداده است
    • IR ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      28 28
      پاسخ
      مجلس همه کارهایش با تاخیر است زودتر بیرونش کنید غلط کرده دیدار کرده ما رژیمی به اسم اسرائیل را قبول نداریم
    • IR ۱۷:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      34 23
      پاسخ
      باید دید پشت سر این شخص چه کسانی هستند که ایشان چنین عمل زشتی را انجام داده ما چگونه میتوانیم در مقابل اعراب خود فروخته ادعای مبارزه با صهیون را داشته باشیم
    • ایران IR ۱۷:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      49 15
      پاسخ
      کاش در تمام مسائل اینقدر ریزبین بودیم
    • IR ۱۷:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      7 4
      پاسخ
      اگر یک جلسه عمومی از کشورهای مختلف باشد نماینده کشور ما چه کار باید بکند نماینده ایران یا رئیس جمهور در جلسه عمومی نباید شرکت کنند بخاطر نماینده اسرائیل مگه مسابقه کشتی یا فوتباله
    • رضا IR ۱۹:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      8 3
      پاسخ
      چه برخوردی اخراج و عزل شود
    • رضا IR ۱۹:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      7 5
      پاسخ
      عزل و دادگاهی کنید
    • قاسم IR ۱۹:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      7 5
      پاسخ
      این خانم خیلی اشتباه کردند که با این صهیونیست که دشمن ملت ماست دیدار کردند . با رییس اسناندارد هم بخاطر این انتخاب باید برخورد شود .
    • سید IR ۱۹:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      7 4
      پاسخ
      ای کاش هر کسی در حد سوادش نظر می داد. در تدوین استانداردهای ملی که برای سلامتی غذایی یا غیر در ایران وضع میشود، مرجع ایزو اروپا است. لذا نماینده ایران مجبور است برای یک مورد تخصصی بر سر میزی باشد که کارشناسان دیگر کشورها هستند. مثل این است که برای سرطان پانکراس بخواهید دستورالعمل پذیرش بین المللی نگارش کنید باید همه نماینده ها نظر بدهند. و این هیچ ربطی به فعالیتهای ورزشی مقابل ندارد.
    • IR ۱۹:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      9 1
      پاسخ
      آقای سلیمی ایشان سر خود به این جلسه نرفته ممکن است از عالی رتبه ترین مقام دولت مجوز داشته.
    • کنعانی IR ۲۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      9 50
      پاسخ
      پس کی ....چرا دروغ میگید
    • IR ۲۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      11 3
      پاسخ
      فقط عزل!
    • بانو IR ۲۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      2 2
      پاسخ
      قطعا مصاحبه با مسئول اسراییلی محکوم هست ، اما باید دید خانم معاون اطلاع داشته اند که ایشون اسراییلی هستن یا خیر ؟
    • حسین IR ۲۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      7 2
      پاسخ
      لطفاً اول به گرانی برنج گوشت طلا دلار حبوبات رسیدگی کنید بعد سایر موارد
    • محسن IR ۲۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      3 2
      پاسخ
      سپاه رد عوامل همین دیدار رو بگیره شبکه نفوذ موساد کشف میشه،یاعلی مدد
    • ناشناس IR ۲۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      2 1
      پاسخ
      قطعا رئیسی داشته که این کاررا انجام داده وگرنه توی این کشور همه میدونن اسرائیل خط قرمز هست و این معاون باید تنبیه بشه تا عبرت دیگران باشه
    • بلاد IR ۲۲:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      1 2
      پاسخ
      برخورد چیه باید پرونده ای تحت علل و عوامل و تخطی از خط فرمان کشور برایش مفتوح بشه
    • IR ۲۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      4 1
      پاسخ
      نشست بین المللی بوده نماینده ایران و اسرائیل هم از اعضای دعوت شده
    • IR ۲۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      2 3
      پاسخ
      مسائل راباهم خلط نکنیم. این خانم تخلفی کرده باید تنبیه بشه. اقتصاد هم جای خود دارد.
    • IR ۰۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      2 2
      پاسخ
      کاش لباس رسمی تر می پوشیدند
    • سید علی قائم مقامی IR ۰۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      2 0
      پاسخ
      آیا فقط هیئت اسراییلی حضور داشت و یا میز گرد متشکل از مقامات کشورهای دیگر هم بود
    • IR ۰۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      5 0
      پاسخ
      کاش نسبت به تورم و معیشت مردم هم اینقدر حساس بودید دلار 130 هزار تومان رد کرد .....چند سال میخام چند وسیله برقی بخرم توان ندارم و هر روز گرانتر از دیروز .... بازنشسته‌ زیر 20 میلیون و مستاجر و معلول...... به سیاست کار ندارم تورم قشر ضعیف جامعه له کرده ...
    • جعفر ابراهیمی IR ۰۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      1 1
      پاسخ
      خدا قوت آقای نماینده مردم هم همینه می‌خواهند لطف کنید پیگیر باشید شما نماینده مردم هستید اگر اونجا بشینید و حقوق بگیرید انصاف نیست
    • مسعود IR ۰۴:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      0 3
      پاسخ
      کاش برخورد کنید و مملکت و اقتصاد و سیاست را از خائنین و مزدوران اسرائیل پاک کنید .... رد پای این مزدوران در تمام مسائل و مشکلات آشکاره ...
    • پسع IR ۰۵:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      0 2
      پاسخ
      از این کانال بارها نظام ضربه خورده هر کس با هر خر صهیونیست تماس داشته باید جوابگوی ملت باشد بی پرده و تلویزیونی کم سپاه و ارتش و مردم تاوان نداده اند با اینها هر که هستند مماشات نکنید
    • IR ۰۷:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      0 2
      پاسخ
      این خانم به عنوان یک مقام رسمیِ دولتی با اینکارش به سیاستهای نظام و و عقاید مردم ایران دهن کجی کرده و در واقع غصب کشور فلسطین توسط صهیونیستهای غاصب و حتی نسل کشی مردم مظلوم فلسطین را به دست آنها تایید کرده است و باید بابت اینکارش از مردم ایران و مردم مظلوم فلسطین عذر خواهی کند و تعهد بدهد که اینکار را دیگر تکرار نخواهد کرد در غیر اینصورت باید از سمتش برکنار شود
    • IR ۰۷:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      0 2
      پاسخ
      باعث تاسف است که به چنین افرادی در دولت ما سمتهای بالا داده می شود،و آیا این افراد در سمتی که به آنها داده شده کارایی برای مردم و کشور دارند؟و اصلا دلسوز و مردم و کشور هستند؟
    • ایرانی IR ۰۸:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      0 2
      پاسخ
      معلوم نیست از کجا پیداش کردن و شده معاون استاندارد
    • ابهری IR ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      2 1
      پاسخ
      حرف نماینده محترم مجلس غیر قانونی است چرا که هیچ قانونی برای عدم تماس با جلسه یا تماس ورزشی با یهودی ها تا کنون تصویب نشده. لذا نماینده مجلس بهتر است پیشنهاد تصویب قانون را ارائه دهند و مجازات تمای یا جلسه و ورزش با یهودی ها را قانونی کنند. در آن صورت می توانند ایراد بگیرند. حرکت نماینده ایران در جلسه کاملا قانونی است. و قانون گذار حرف بی قانون می‌زنند.
    • غلوم IR ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      0 2
      پاسخ
      اول رییس وی را مواخذه کنید چرا تا به حال برخورد نکرده
    • کاربر IR ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      9 0
      پاسخ
      برید کنار که مجلس میخواد ورود کنه احتمالا از خواب پریدن😁
    • عسگری IR ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      0 0
      پاسخ
      فقط اخراج
    • منوچهر HU ۱۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      0 0
      پاسخ
      با توجه به جنایات جنگی عظیم اسرائیل در غزه و ایران و.... ، و به پاس خون شهدای کشورمان در این جنگ دوازده روزه ، هیچ مسئول رسمی کشور حق ارتباط به هر عنوان را این جنایتکاران را ندارد وسلام
    • م IR ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      0 0
      پاسخ
      برخورد‌سازمان‌نباید‌کمتر‌از‌عزل‌او‌از‌جایگاه‌خود‌و تمامی‌امورات‌دولتی‌‌‌باشد در‌این‌مورد‌بدون‌هیچ‌معطلی‌مجلس‌باید‌ورود‌کند‌‌

