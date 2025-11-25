رونق کشاورزی سرخه با افتتاح ۳ پروژه زیربنایی

به گزارش خبرنگار مهر، عباس غفوریان صبح سه شنبه در بازدید فرمانده سپاه استان سمنان از طرحهای کشاورزی سرخه با بیان اینکه سه پروژه طی هفته بسیج افتتاح شد، ابراز داشت: این طرحها با مشارکت قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) انجام گرفتند.
وی با بیان اینکه این طرحها طی هفته بسیج بهره برداری رسیدند، افزود: هدف این پروژهها تسهیل خدمات دهی به مردم در بخش کشاورزی بوده است.
رئیس اداره جهاد کشاورزی سرخه با بیان اینکه این طرحها در روستای مؤمن آباد افتتاح شدند، بیان داشت: طرحهای افتتاحی شامل پروژه شن ریزی جاده بین مزارع روستای لاسجرد و احداث کانال بتنی مسیرهای انتقال آب کشاورزی روستای مؤمن آباد و همچنین مرمت و بازسازی قنات همت آباد بوده است.
غفوریان با بیان اینکه پروژههای فوق در مجموع به طول یک هزار و ۲۰۰ متر را شامل میشود، تصریح کرد: اعتبارات این طرحها از محل اعتبارات استانی سال گذشته (بسیج سازندگی) بالغ بر چهار هزار و ۷۵۰ میلیون ریال انجام گرفته است.
وی افزود: این پروژههای فوق در راستای تفاهم نامه با قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و انعقاد قرارداد با سازمان بسیج سازندگی افتتاح و به بهره برداری رسیدند.
نظر شما