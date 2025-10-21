آغاز کشت پیاز قرمز در سرخه

به گزارش خبرنگار مهر، عباس غفوریان صبح دوشنبه در بازدید از مزارع سرخه با بیان اینکه کشت پاییزه پیاز قرمز در این شهرستان آغاز شد، ابراز داشت: این اقدام بر اساس مصوبه طرح الگوی کشت در دستور. کار قرار گرفته بود.

وی با بیان اینکه پیاز قرمز در سطح بالغ بر هشت هکتار اراضی سرخه کشت می‌شود، افزود: کشت این محصول برای ده‌ها نفر اشتغال فصلی ایجاد کرده است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی سرخه با بیان اینکه کشت پیاز ازجمله محصولات راهبردی منطقه محسوب می‌شود، ابراز داشت: به دلیل صرفه اقتصادی، نیاز آبی کم و بازار مصرف گسترده مورد اقبال بهره برداران قرار گرفته است.

غفوریان با بیان اینکه طبق براورد ها از هر هکتار زمین زیر کشت متوسط ۴۰ تا ۵۰ تن پیاز قرمز با کیفیت برداشت خواهد شد، تصریح کرد: استفاده از بذرهای با اصلاح شده، روش‌های نوین آبیاری و زمان بندی دقیق کاشت و برداشت می‌تواند اهداف فوق را محقق کند.

وی با تاکید بر اینکه بخشی از پیاز قرمز تولیدی سرخه به مصرف خانوارها می‌رسد، افزود: بخش دیگر در صنایع غذایی، تولید فرآورده‌هایی مانند ترشی، سس، پودر پیاز و همچنین صادرات استفاده می‌شود.