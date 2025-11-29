  1. استانها
سرخه- رئیس اداره جهاد کشاورزی سرخه از کلنگ‌زنی پروژه احداث استخر ذخیره آب کشاورزی روستای ایج با حضور استاندار سمنان خبر داد و گفت: آب مورد نیاز ۱۲۰ هکتار از مزارع منطقه تأمین خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس غفوریان صبح شنبه در بازدید استاندار سمنان از طرح‌های جهاد کشاورزی سرخه با بیان اینکه پروژه استخر ذخیره آب کشاورزی روستای ایج سرخه کلنگ زنی شد، بیان کرد: هدف این طرح تأمین پایدار آب اراضی کشاورزی منطقه است.

وی با بیان اینکه این پروژه به ۱۲۰ هکتار اراضی منطقه آب رسانی خواهد کرد، افزود: منبع تأمین آب پروژه از رودخانه امامزاده عبدالله است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی سرخه با بیان اینکه رویکرد این طرح‌ها افزایش بهره وری در بخش کشاورزی است، ابراز داشت: قطعاً تأمین آب پایدار مورد نیاز کشاورزان برای تداوم چرخه امنیت غذایی در دستور کار است.

غفوریان حجم این استخر را ۵۲ هزار متر مکعب عنوان و تصریح کرد: محل این پروژه بالادست روستای ایج در شهرستان سرخه خواهد بود.

وی با بیان اینکه این استخر در محل مناسب از منبع آبی تعبیه شده است، افزود: استفاده از سامانه‌های نوین آبیاری در مزارع و همچنین اجرای طرح‌های راندمان آبی در سرخه مورد تاکید است.

