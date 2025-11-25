نوسازی پست اصلی برق مجموعه ورزشی آزادی پس از نیم قرن

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه بروزرسانی تابلوها و کابلهای برق مجموعه ورزشی آزادی، دوشنبه ۳ آذر ۱۴۰۴ پست اصلی برق مجموعه ورزشی آزادی نوسازی گردید. در عملیات نوسازی پست اصلی برق مجموعه ورزشی آزادی ۷ تابلو کامپکت متشکل از کلیدهای دژنکتور و سکسیونر ۲۰ کیلو وات که از تجهیزات اصلی و بنیادین در ایستگاه های برق فشار بالا می باشند، تعویض گردید.
این تجهیزات از ۵۶ سال قبل تا به امروز تعویض نشده بود. مجموعه ورزشی آزادی با ۴۶۰ هکتار مساحت، ۱۴ پست برق دارد که پست اصلی آن برق قسمت شمالی مجموعه، استادیوم فوتبال، استخر قهرمانی، ۵ سالن، فدراسیون کشتی و هتل المپیک را تامین میکند.
در گام نخست بروزرسانی سیستم برق مجموعه ورزشی آزادی، با هزینه ای نزدیک به ۶۰ میلیارد تومان حدود ۵ کیلومتر از کابلهای قدیمی،ترانسهای پست و تجهیزات فشار قوی مجموعه تعویض گردید.
