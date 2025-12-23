به گزارش خبرنگار مهر، در راستای تعمیر زیر ساخت های پست برق مجموعه ورزشی آزادی و به منظور نوسازی یکی از پست های اصلی برق این مجموعه، سیستم برق آن طی روزهای آینده قطع خواهد شد.

بامداد پنجشنبه (۴ دی) تا ظهر جمعه (۵ دی) زمان اعلام شده برای قطعی برق در مجموعه ورزشی آزادی است که به تمام فدراسیون های مستقر در این مجموعه هم اطلاع رسانی شده است.

مجموعه ورزشی آزادی ۱۴ پست اصلی دارد که پست اصلی آن برق قسمت شمالی مجموعه، استادیوم فوتبال، استخر قهرمانی، ۵ سالن، فدراسیون کشتی و هتل المپیک را تامین می‌کند. این تجهیزات از ۵۶ سال قبل تا به امروز تعویض نشده بود اما در راستای بازسازی و بهینه سازی مجموعه ورزشی آزادی، نوسازی پست های برق نیز در دستور کار شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی قرار گرفت.

این اقدام از آذر آغاز شد و تا به امروز ۳ پست اصلی نوسازی شده است.