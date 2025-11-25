جهشی در خودکفایی نیروگاهی کشور با ساخت اولین روتور ۲۰۰ مگاواتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، مجید ربانی، رئیس تحقیق و توسعه مجتمع صنعتی اسفراین، اعلام کرد: این مجتمع موفق به ساخت و رونمایی از دو محصول راهبردی شده است: نخستین روتور ۲۰۰ مگاواتی ایرانی با وزن ۵۳ تن و همچنین بدنه شیر ۴۲ اینچی که این قطعه نیز برای اولین بار در کشور بومیسازی شده است.
وی با اشاره به اهمیت این دستاورد، اظهار داشت: ساخت روتور ۲۰۰ مگاواتی حاصل حدود ۱۴ سال کار تحقیق و توسعه مستمر بوده است. این فعال فناور ریشه این فعالیت را نیاز مبرم کشور به آمادگی در زمان اورهال نیروگاههایی دانست که تجهیزات اصلی آنها وارداتی بوده و تأمین آنها وابسته به شرکتهایی مانند «زارشمید آلمان» است.
به گفته ربانی، پیش از این، اگر روزی شرکت زارشمید به ما شفت ژنراتور ندهد، با توقف صنایع نیروگاهی و تشدید ناترازیهای شدید در حوزه انرژی مواجه خواهیم شد. صورت مسئله از سال ۱۳۸۹ تعریف شد و تکمیل زنجیره تولید، حیاتی بود.
او ضمن اشاره بر اینکه ساخت این روتور مستلزم غلبه بر چالشهای فنی پیچیدهای بود، توضیح داد: فولاد مورد استفاده در این قطعه، از نوع «کلین استیل» (فولاد تمیز) است که باید مقاومت بالایی در برابر خستگی داشته باشد. تمام زنجیره تولید شامل فولادسازی، ریختهگری، آهنگری، عملیات حرارتی و ماشینکاری نهایی، با رعایت استانداردهای کیفی رقبای خارجی در این شرکت بومیسازی شده است.
رئیس تحقیق و توسعه مجتمع صنعتی اسفراین یکی از نوآوریهای کلیدی این محصول فناروانه را غلبه بر محدودیت تجهیزات موجود خواند و افزود: از نوآوریهای متعدد بهره گرفتیم و تیم مهندسی ما با طراحی اختصاصی توانست با کورهای ۵۰ تنی، قطعهای به وزن خام ۱۲۰ تن بریزد که خروجی نهایی آن ۵۳ تنی به طول ۱۲ متر شد.
وی همچنین اشاره کرد: خواص مکانیکی باید در سراسر قطعه ۱۲ متری یکنواخت باشد که این امر نیازمند دقت فنی در تمامی مراحل تولید بوده است. این دستاورد، حاصل توسعه گامبهگام ظرفیتهای تولیدی بوده است. روتورهای ساخته شده در پنج سال گذشته به ترتیب از ۴۵ به ۵۵، سپس به ۱۸۵ و نهایتاً به ۲۰۰ مگاوات ارتقا یافتهاند. این پیشرفت با افزایش تناژ نیز همراه بوده است؛ روتور ۱۸۵ مگاواتی دو سال پیش ۳۷ تن وزن داشت، در حالی که نمونه ۲۰۰ مگاواتی جدید ۵۳ تن وزن دارد (افزایش ۱۵ تنی).
این فعال فناور مطرح کرد: در حال حاضر نیز آمادگی ما برای تولید روتورهای بزرگتر در کنار توسعهای که شرکت مپنا در این زمینه دنبال میکند، اعلام شده است.
رئیس تحقیق و توسعه مجتمع اسفراین بر بُعد راهبردی این فناوری تأکید کرد و گفت: در مقایسه جهانی، تنها حدود ۱۰ کشور دارای فناوری ساخت چنین شفت ژنراتوری هستند و تولید آن بهصورت انحصاری صورت میگیرد. دانش ساخت این قطعات به کشورهای دیگر منتقل نمیشود و عدم فروش آنها توسط این کشورها میتواند منجر به توقف نیروگاهها شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر، این تولیدات داخلی در حال کاهش ناترازی انرژی کشور است: امسال چهار روتور ۲۰۰ مگاواتی به شرکت مپنا تحویل میدهیم. سال گذشته نیز چهار روتور ۱۸۵ مگاواتی تحویل شد که هماکنون در حال بهرهبرداری هستند و استمرار این بهرهبرداری موجب کاهش ناترازی در بخش انرژی شده است.
نظر شما