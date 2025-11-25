تأسیس شهرک تخصصی آجر راهی برای حفظ تولید و کاهش آلودگی اصفهان است

حسینعلی حاجیدلیگانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نشست مشترک خود با مدیرکل حفاظت محیطزیست و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان به بررسی وضعیت کورههای آجرپزی در منطقه پرداخت و اظهار کرد: ما در مجلس و دولت مدافع سلامت مردم و محیطزیست هستیم، اما این موضوع نباید منجر به توقف چرخه تولید شود؛ زیرا صنعت آجر یکی از ارکان حیاتی ساختوساز در کشور است.
وی با بیان اینکه نزدیک به ۶۰ درصد آجر کشور در محدوده شاهینشهر، میمه و برخوار تولید میشود، افزود: هرگونه اختلال یا تعطیلی در فعالیت این واحدها، میتواند بهطور مستقیم بخش ساختمان و عمران را دچار بحران جدی کند.
نماینده مردم شاهینشهر، میمه و برخوار در مجلس با اشاره به طرح پیشنهادی خود برای ایجاد شهرک تخصصی آجر گفت: این شهرک باید با محوریت بخش خصوصی شکل گیرد تا از بروکراسیهای اداری و تأخیرهای معمول دولتی رهایی یابد و روند توسعه صنعت آجر تسریع شود.
وی تأکید کرد: پیش از هرگونه الزام قانونی برای جابجایی کورهها، باید مکان مناسب تعیین و زیرساختهای اساسی ازجمله مسیرهای تأمین سوخت، آب و برق، راههای ارتباطی و تسهیلات مالی در نظر گرفته شود. به گفته حاجیدلیگانی، واحدهای تولیدی منطقه آمادگی جابجایی دارند، مشروط بر آنکه این انتقال با برنامهریزی منطقی و نه دستوری انجام گیرد.
حاجیدلیگانی همچنین بر ضرورت استفاده از فناوریهای نوین و کمآلاینده در کارخانههای آجرپزی تأکید کرد و گفت: باید نوع سوخت و شیوه تولید به سمت فناوریهای پاک و با راندمان بالا حرکت کند تا ضمن کاهش آلایندگی، هزینههای تولید نیز کنترل شود و فشار قیمتی به مصرفکننده نهایی وارد نگردد.
وی با تأکید بر حفظ توازن میان محیطزیست و تولید افزود: فرآیند جابجایی کورهها نباید باعث توقف تولید یا افزایش قیمت آجر در بازار شود؛ زیرا هرگونه اختلال در این چرخه، دامنهدار بوده و بر صنعت ساختمان در سراسر کشور اثر میگذارد.
نماینده شاهینشهر، میمه و برخوار در پایان با اشاره به ضرورت برنامهریزی کارآمد برای زمینهای آزادشده پس از انتقال واحدها گفت: زمینهایی که پس از جابجایی کورهها آزاد میشوند، باید با مطالعات دقیق و علمی مورد استفاده قرار گیرند تا به پروژههایی تبدیل شوند که بالاترین بازده اقتصادی و اجتماعی را برای مردم منطقه در پی داشته باشند.
وی تأمین سوخت پایدار و مطمئن برای واحدهای تولید آجر را از چالشهای اساسی این صنعت دانست و بر پیگیری فوری آن از سوی دستگاههای مسئول تأکید کرد: حل مسئله سوخت شرط استمرار تولید است و اگر این مورد بهموقع تأمین نشود، حتی بهترین برنامههای توسعه و نوسازی صنعتی نیز به نتیجه نخواهند رسید.
