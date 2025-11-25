بابایی کارنامی: مشکل بیمه تکمیلی بازنشستگان حل و فصل شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۴ آذر ماه) مجلس در تذکری خطاب به وزرای بهداشت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسبت به نحوه برگزاری مناقصه بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی انتقاد کرد.

بابایی کارنامی با اشاره به نظر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی گفت: با وجود تذکرات رسمی که به بیمه آتیه‌سازان برای عدم حضور در مناقصه داده شد، این شرکت در مناقصه شرکت کرده و همین موضوع به اختلاف میان سازمان تأمین اجتماعی و کانون بازنشستگان کشور منجر شده است.

وی افزود: این اختلاف باعث شده نزدیک به یک ماه بازنشستگان عملاً از بیمه تکمیلی محروم باشند، بنابراین انتظار می‌رود وزرای مربوطه هرچه سریع‌تر وارد عمل شده و مشکل را حل کنند.

در ادامه جلسه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر ضرورت رسیدگی فوری به این موضوع گفت: اختلاف میان دو وزارتخانه درباره بیمه بازنشستگان باید برطرف شود، آن هم در شرایطی که مردم درگیر ویروس‌های فصلی و آنفلوآنزا هستند و مراجعات به مراکز درمانی افزایش یافته است. امیدواریم مشکل در کوتاه‌ترین زمان رفع شود.

قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع عدالت آموزشی اشاره کرد و یادآور شد: در مجلس یازدهم، تعهد خدمت پزشکان عمومی برای مناطق محروم به ۱۰.۵ سال و برای دندان پزشکان به ۹ سال کاهش یافته است. اکنون که وزیر پاسخ‌های خود را ارائه کرده و مجلس قانع شده، انتظار می‌رود مدیریت به‌گونه‌ای انجام شود که این مناطق به اندازه کافی از حضور پزشک و دندانپزشک بهره‌مند شوند.

