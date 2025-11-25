  1. سیاست
  2. مجلس
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۷

بابایی کارنامی: مشکل بیمه تکمیلی بازنشستگان حل و فصل شود

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اختلاف میان دو وزارتخانه درباره بیمه بازنشستگان باید برطرف شود، آن هم در شرایطی که مردم درگیر ویروس‌های فصلی و آنفلوآنزا هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۴ آذر ماه) مجلس در تذکری خطاب به وزرای بهداشت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسبت به نحوه برگزاری مناقصه بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی انتقاد کرد.

بابایی کارنامی با اشاره به نظر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی گفت: با وجود تذکرات رسمی که به بیمه آتیه‌سازان برای عدم حضور در مناقصه داده شد، این شرکت در مناقصه شرکت کرده و همین موضوع به اختلاف میان سازمان تأمین اجتماعی و کانون بازنشستگان کشور منجر شده است.

وی افزود: این اختلاف باعث شده نزدیک به یک ماه بازنشستگان عملاً از بیمه تکمیلی محروم باشند، بنابراین انتظار می‌رود وزرای مربوطه هرچه سریع‌تر وارد عمل شده و مشکل را حل کنند.

در ادامه جلسه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر ضرورت رسیدگی فوری به این موضوع گفت: اختلاف میان دو وزارتخانه درباره بیمه بازنشستگان باید برطرف شود، آن هم در شرایطی که مردم درگیر ویروس‌های فصلی و آنفلوآنزا هستند و مراجعات به مراکز درمانی افزایش یافته است. امیدواریم مشکل در کوتاه‌ترین زمان رفع شود.

قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع عدالت آموزشی اشاره کرد و یادآور شد: در مجلس یازدهم، تعهد خدمت پزشکان عمومی برای مناطق محروم به ۱۰.۵ سال و برای دندان پزشکان به ۹ سال کاهش یافته است. اکنون که وزیر پاسخ‌های خود را ارائه کرده و مجلس قانع شده، انتظار می‌رود مدیریت به‌گونه‌ای انجام شود که این مناطق به اندازه کافی از حضور پزشک و دندانپزشک بهره‌مند شوند.

زهرا علیدادی

    • رضا IR ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
      1 0
      پاسخ
      آقای کارنامی اولا بازنشستگان چهار روز است که بیمه تکمیلی ندارند .ثانیا به استناد کدام خبر و مدرکی از قول سازمان بازرسی و دیوان محاسبات می‌فرمایید آتیه سازان نباید در مناقصه بیمه تکمیلی بازنشستگان شرکت میکرد.ثالثا آیا اصلا غیر از آتیه سازان شرکت دیگری در این مناقصه ورود کرد؟
    • سعید IR ۱۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
      1 0
      پاسخ
      این هنوز نمیدونه بیمه یک آذر تموم شده هرچی اتفاق بیفته مهم نیست فقط بازنشسته داره ضرر میکنه و کلی بیمار

