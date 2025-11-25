  1. سیاست
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۱

مجلس از سامانه‌های فروش فیلترشکن تحقیق و تفحص می‌کند

مجلس از سامانه‌های فروش فیلترشکن تحقیق و تفحص می‌کند

مجلس شورای اسلامی از سامانه‌های فروش فیلترشکن تحقیق و تفحص خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۴ آذر ماه ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور و مقابله با ابزارهای حاکمیت گریز (فیلترشکن‌ها) در دستورکار قرار گرفت.

نمایندگان با ۱۹۸ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در مجلس با این تقاضا موافقت کردند.

محورهای این تحقیق و تفحص به شرح زیر است:

-ترافیک ورودی و خروجی و تولیدی کشور به چه میزان است؟

-ترافیک مصرفی داخلی به مصرفی خارجی به چه میزان است؟

-چه برنامه‌ای برای افزایش سهم ترافیک داخلی از کل ترافیک مصرفی کشور و تحقق هدف ۷۰ درصد ترافیک داخلی دارید؟

-با توجه به مصوبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ شورای عالی فضای مجازی چه میزان از داده‌های شهروندان ایرانی در اختیار سکوهای خارجی قرار گرفته و می‌گیرد؟ 

-چه میزان از داده‌ها و اطلاعات سکوهای خارجی در فضای شبکه ملی اطلاعات ذخیره و میزبانی می‌شود؟

-چه اقدامی برای حکمرانی مناسب کلان داده‌ها انجام داده‌اید؟

-داده‌ها و اطلاعات رمز شده توسط ابزارها و سکوهای خارجی که غیر قابل نظارت توسط مراجع ذی صلاح است، عمدتاً به ترتیب حجم داده توسط کدام سامانه‌ها و نرم‌افزارها تبادل می‌شود؟

-چه تدابیری از سوی دستگاه‌های حاکمیت دولتی برای حفاظت از داده‌ها و اطلاعات شهروندان ایرانی و جلوگیری از بهره‌برداری و سوء استفاده دشمنان اجرا می‌شود؟

-چه اشخاص حقیقی و حقوقی در فروش ابزارهای مختلف حاکمیت گریز و دور زدن سامانه‌های امنیت داده از قبیل نرم‌افزارهای موسوم به فیلترشکن و وی‌پی‌ان‌ها ذینفع هستند؟

-با توجه به اعلام بعضی مقامات ارشد دولتی مبنی بر گردش مالی ۲۰ الی ۵۰ همتی فیلترشکن فروشی، سهم درآمد طرف‌های ذینفع چگونه است؟ طرف‌های ذینفع فوق چه کسانی هستند و این مبلغ در جیب کدام اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌رود؟

-چه اقداماتی برای مقابله با چنین تجارت زیرزمینی که ضرر آن به مردم می‌رسد انجام شده است؟

-مبنای قیمت گذاری ترافیک و پهنای باند اینترنت برای مردم به عنوان مصرف کننده نهایی چیست؟ مردم تا کجا هزینه‌های ناشی از عدم مدیریت بهینه شبکه را باید بپردازند؟

-دستگاه‌های همکار و ناظر در تبادل داده کشور چه نظارتی در حفظ داده شهروندان در این فضای فیلترشکن فروشی دارند؟

-با تخلفات اشخاص و ماموران دولتی ذینفع در مافیا فروش فیلترشکن چه برخوردی صورت گرفته است؟

-برای حفظ سلامت و امنیت روانی کودکان در فضای مجازی و کمک به والدین جهت نظارت بر مصرف صحیح داده‌های اینترنتی و کاهش هزینه‌های خانوارها در بهره‌گیری سالم و مفید از اینترنت چه اقدامی انجام داده‌اید؟

-با توجه به اینکه استفاده فراگیر از ابزارهای حاکمیت گریز منجر به دسترسی سکوهای خارجی به داده‌ها و اطلاعات شهروندان ایرانی و نقض حریم شخصی شهروندان موجب بروز تهدیدات امنیت ملی شده است برای مقابله با فیلترشکن‌های خارجی چه اقداماتی انجام داده اید؟ ظاهرا حتی اقدامات قبلی تعطیل شده‌اند.




    

    مهرداد آقائی IR ۱۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
      
      
      براساس اسناد سازمان ملل متحد، دسترسی آزاد به اینترنت حق همه است.

