به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۴ آذر ماه ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور و مقابله با ابزارهای حاکمیت گریز (فیلترشکن‌ها) در دستورکار قرار گرفت.

نمایندگان با ۱۹۸ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در مجلس با این تقاضا موافقت کردند.

محورهای این تحقیق و تفحص به شرح زیر است:

-ترافیک ورودی و خروجی و تولیدی کشور به چه میزان است؟

-ترافیک مصرفی داخلی به مصرفی خارجی به چه میزان است؟

-چه برنامه‌ای برای افزایش سهم ترافیک داخلی از کل ترافیک مصرفی کشور و تحقق هدف ۷۰ درصد ترافیک داخلی دارید؟

-با توجه به مصوبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ شورای عالی فضای مجازی چه میزان از داده‌های شهروندان ایرانی در اختیار سکوهای خارجی قرار گرفته و می‌گیرد؟

-چه میزان از داده‌ها و اطلاعات سکوهای خارجی در فضای شبکه ملی اطلاعات ذخیره و میزبانی می‌شود؟

-چه اقدامی برای حکمرانی مناسب کلان داده‌ها انجام داده‌اید؟

-داده‌ها و اطلاعات رمز شده توسط ابزارها و سکوهای خارجی که غیر قابل نظارت توسط مراجع ذی صلاح است، عمدتاً به ترتیب حجم داده توسط کدام سامانه‌ها و نرم‌افزارها تبادل می‌شود؟

-چه تدابیری از سوی دستگاه‌های حاکمیت دولتی برای حفاظت از داده‌ها و اطلاعات شهروندان ایرانی و جلوگیری از بهره‌برداری و سوء استفاده دشمنان اجرا می‌شود؟

-چه اشخاص حقیقی و حقوقی در فروش ابزارهای مختلف حاکمیت گریز و دور زدن سامانه‌های امنیت داده از قبیل نرم‌افزارهای موسوم به فیلترشکن و وی‌پی‌ان‌ها ذینفع هستند؟

-با توجه به اعلام بعضی مقامات ارشد دولتی مبنی بر گردش مالی ۲۰ الی ۵۰ همتی فیلترشکن فروشی، سهم درآمد طرف‌های ذینفع چگونه است؟ طرف‌های ذینفع فوق چه کسانی هستند و این مبلغ در جیب کدام اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌رود؟

-چه اقداماتی برای مقابله با چنین تجارت زیرزمینی که ضرر آن به مردم می‌رسد انجام شده است؟

-مبنای قیمت گذاری ترافیک و پهنای باند اینترنت برای مردم به عنوان مصرف کننده نهایی چیست؟ مردم تا کجا هزینه‌های ناشی از عدم مدیریت بهینه شبکه را باید بپردازند؟

-دستگاه‌های همکار و ناظر در تبادل داده کشور چه نظارتی در حفظ داده شهروندان در این فضای فیلترشکن فروشی دارند؟

-با تخلفات اشخاص و ماموران دولتی ذینفع در مافیا فروش فیلترشکن چه برخوردی صورت گرفته است؟

-برای حفظ سلامت و امنیت روانی کودکان در فضای مجازی و کمک به والدین جهت نظارت بر مصرف صحیح داده‌های اینترنتی و کاهش هزینه‌های خانوارها در بهره‌گیری سالم و مفید از اینترنت چه اقدامی انجام داده‌اید؟

-با توجه به اینکه استفاده فراگیر از ابزارهای حاکمیت گریز منجر به دسترسی سکوهای خارجی به داده‌ها و اطلاعات شهروندان ایرانی و نقض حریم شخصی شهروندان موجب بروز تهدیدات امنیت ملی شده است برای مقابله با فیلترشکن‌های خارجی چه اقداماتی انجام داده اید؟ ظاهرا حتی اقدامات قبلی تعطیل شده‌اند.