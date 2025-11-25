دریافت 22 MB
احتمال لغو دیدار استقلال و النصر؛ AFC تصمیم گیرنده است

میزان شاخص آلودگی هوا در روز چهارشنبه در ایستگاه شهرقدس ، ملاک برگزاری یا لغو بازی استقلال و الوصل خواهد بود.

