دریافت 22 MB کد خبر 6667620 https://mehrnews.com/x39H2T ۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۳ کد خبر 6667620 فیلم ورزش فیلم ورزش ۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۳ احتمال لغو دیدار استقلال و النصر؛ AFC تصمیم گیرنده است میزان شاخص آلودگی هوا در روز چهارشنبه در ایستگاه شهرقدس ، ملاک برگزاری یا لغو بازی استقلال و الوصل خواهد بود. کپی شد مطالب مرتبط منوچهری: استقلال چالش شیرین پیشرو دارد/ دو بازیکن فراتر از بقیه هستند برگزاری دیدار پرسپولیس و شمسآذر در هاله ای از ابهام بازگشت قایدی پس از مصدومیت طولانی مدت بلیت لژیونرهای تیم ملی برای اردوی آبان تهیه شد؛ هفته آرام برای منتخبان سه بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در دبی فیزیوتراپی کردند برچسبها AFC فوتبال تیم ملی فوتبال ایران
نظر شما