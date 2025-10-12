سه بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در دبی فیزیوتراپی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین تمرین تاکتیکی تیم ملی فوتبال ایران در کشور امارات پیش از بازی با تانزانیا از ساعت ۲۰ امشب به وقت محلی در زمین حمد الطائر (زمین تمرینی باشگاه النصر) آغاز شد.
در این تمرین ملیپوشان پس از گرم کردن بدنها، تمرینات تاکتیکی خود را زیر نظر کادرفنی برگزار کردند.
مهدی قائدی، بازیکن مصدوم فوتبال کشورمان که به دلیل آسیب دیدگی ۳ فیفادی اخیر را از دست داده نیز با حضور در محل تمرین به خوش و بش با هم تیمیهایش در تیم ملی پرداخت و نظارهگر این تمرین در محل تیم باشکاهیاش بود.
مهدی طارمی، محمد قربانی و حسین ابرقویی برای انجام مراحل فیزیوتراپی در تمرین امشب حضور نداشتند.
در این تمرین، حجت کریمی عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال نیز حضور داشت.
