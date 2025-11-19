امین منوچهری در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص شرایط استقلال از ابتدای شروع لیگ تا به امروز گفت: قبل از هر صحبتی باید از صبوری هواداران تشکر کنم که در سخت ترین شرایط تیم را تنها نگذاشتند و کنار تیم بودند تا استقلال توانست به شرایط ایده آل برسد. استقلال دیر بسته شد و بازیکنان دیر به هماهنگی لازم رسیدند و زمان برد تا با تفکرات سرمربی جدید آشنا شدند ولی در ادامه با همدلی و صمیمیت بین مجموعه استقلال نتایج خوبی گرفتند و امیدوارم این روند را در آینده ادامه دهند.

هیچ حریفی در حذفی ضعیف نیست

وی در خصوص اولین دیدار استقلال در جام حذفی برابر کشت و صنعت خلخال گفت: هیچ حریفی در جام حذفی از پیش بازنده نیست و استقلال باید با تمام قوا به مصاف حریف برود . یک اشتباه کوچک می تواند باعث شود دست استقلال از رسیدن به قهرمانی کوتاه شود . باید برای حریف احترام خاص قائل شد و ساپینتو به همراه بازیکنانش باید با تمام توان به مصاف حریف بروند چون تیم کشت و صنعت خلخال انگیزه های زیادی برای خلق شگفتی دارد.

دیدارهای پیش رو چالشی شیرین برای استقلال است

کارشناس فوتبال در مورد دیدار های سخت استقلال در لیگ برتر و لیگ سطح دو آسیا گفت : باید به جای کلمه سخت از چالش شیرین استفاده کنیم . بطور حتم کادر فنی و بازیکنان عاشق بازی با تیم های بزرگ هستند چون جذابیت بالایی برای آنها و هواداران دارد . استقلال باید با برنامه ریزی دقیق و آنالیز کامل از حریفان پیش رو خود را آماده این بازی های حساس کند . ضمن اینکه استقلال مهره های بزرگی دارد که می توانند در بدترین شرایط نتیجه را تغییر داده و امیدوارم که آبی پوشان از این بازی های مهم و سرنوشت ساز سربلند بیرون بیایند.

خریدهای استقلال راضی کننده است

منوچهری در باره خریدهای خارجی استقلال گفت : بدون تعارف باید بگویم یاسر و منیر در سطحی بالا فوتبال بازی می کنند و تفاوت فاحشی با دیگر خارجی های فوتبال ایران دارند .البته‌ رستم و اندونگ هم عالی کار کردند و رستم با حضورش در استقلال نظم خاصی به خط دفاع داده .در مورد سایر بازیکنان هم باید بگویم شاید هنوز به هماهنگی کامل نرسیده یا موضوعی آنها را اذیت می کند . نازون اینجا گلزنی نمی کند اما برای تیم ملی کشورش هت تریک می کند پس این نشان می دهد که او دیگر خارجی ها به زمان نیاز دارند تا به شرایط ایده آل برسند .

فاکتورهای موفقیت مدیر عامل جدید مشخص است

کارشناس فوتبال در خصوص انتخاب مدیر عامل جدید و فاکتورهای لازم برای موفقیت گفت : مدیران قبلی با بی پولی و شرایط سخت کار کردند ولی هر مدیری این روزها انتخاب شود مشکل بزرگ مالی نخواهد داشت . حساسیت در پست مدیریت سرخابی ها آنقدر بالا است که کار آنها سخت تر از برخی مدیران کشوری است . مدیری که می‌خواهد به صندلی مدیریت استقلال تکیه بزند اول باید عاشق استقلال باشد و تمام هدفش موفقیت تیم باشد . دوم اینکه فقط به منافع تیم فکر کرده و به دنبال منفعت طلبی و سهم خواهی نباشد . سوم اینکه کار بلد و مدیر باشد تا استقلال را به جایگاه واقعی اش برساند . ارزش و جایگاه استقلال با تیم هایی چون الهلال و الشباب و النصر باید برابری کند نه با تیم های سطح ۲ آسیا. امیدوارم مدیری انتخاب شود که فقط دغدغه اش موفقیت استقلال باشد و بس تا در آینده نامی نیک از خود بجا بگذارد .