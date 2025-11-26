مهدی آخوندی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط آلودگی هوا در قزوین اظهار کرد: امروز، فردا و پس‌فردا همچنان با پدیده وارونگی دما مواجه هستیم و جو پایداری بر استان حاکم خواهد بود.

وی افزود: البته برای فردا مقداری تلاطم و افزایش سرعت باد پیش‌بینی می‌شود اما توان پراکنده سازی آلودگی به اندازه‌ای نیست که این حجم از آلاینده‌ها را به‌طور کامل از بین ببرد.

وی افزود: روز جمعه نیز از منظر هواشناسی روزی پایدار خواهد بود و پدیده این ورژن را همچنان خواهیم داشت اما تعطیلی صنایع طی امروز، فردا و پس‌فردا می‌تواند موجب کاهش تولید آلاینده‌ها و بهبود نسبی کیفیت هوا شود.

آخوندی ادامه داد: امیدوارم با توجه به کاهش فعالیت‌های صنعتی، شاخص کیفیت هوا تا روز جمعه چند متر دید بیشتری نسبت به امروز ایجاد کند. البته میزان بهبود هوا کاملاً وابسته به مقدار تولید آلاینده‌ها در سطح شهر است.

کارشناس هواشناسی درباره شرایط برگزاری دیدار پرسپولیس و شمس‌آذر قزوین نیز گفت: از لحاظ جوی، روز جمعه همچنان پایداری داریم اما با توجه به تعطیلی‌ها احتمال دارد شاخص کمی کاهش یابد.

وی اضافه کرد: باید منتظر ماند و دید که آیا تحولات جوی فردا پنجشنبه قابلیت جابجایی آلودگی را دارید یا نه و از سوی دیگر در این دو روز باقیمانده آلودگی جدیدی در قزوین رخ ندهد.

آخوندی تصریح کرد: تردد حجم گسترده‌ای خودرو و موج بازگشت مسافرت‌ها از کنار قزوین می‌تواند باعث آلودگی شود اما قضاوت در این شرایط زود است.

وی با بیان اینکه انتظار داریم شرایط ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش یابد عنوان کرد: برای بازی استقلال با الوصل شاخص زیر ۲۰۰ را شرط دانسته‌اند و احتمال اینکه این شاخص در قزوین نیز در روز جمعه به زیر ۲۰۰ برسد وجود دارد.

این کارشناس هواشناسی تاکید کرد: باید تا روز جمعه منتظر ماند و نتیجه نهایی نیز به تصمیم مدیران ارشد استان که در راستای حفظ سلامتی مردم و بازیکنان است بستگی خواهد داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر روند فعلی تولید آلاینده‌ها کنترل شود، احتمال برگزاری دیدار پرسپولیس و شمس‌آذر در روز جمعه افزایش می‌یابد.