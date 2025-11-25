ایران در قلب تصمیمات جهانی بازار سرمایه؛ حضور فعال در اجلاس آیسکو مالت

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده جمهوری اسلامی ایران در اجلاس کمیته بازارهای نوظهور و در حال رشد (GEMC) سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (آیسکو)، کنفرانس عمومی و نشست کمیته اجرایی منطقه‌ای اروپا (ERC) شرکت کرد. در این اجلاس که در والتا پایتخت مالت برگزار شد، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار ایران در اجلاس GEMC، کنفرانس عمومی و نشست ERC آیسکو حضور فعال داشت.

ایان بورگ (Hon Dr. Ian Borg)، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه و گردشگری مالت، به‌عنوان سخنران افتتاحیه در ابتدا با تاکید بر لزوم تقویت همکاری‌های بین‌المللی در حوزه بازارهای سرمایه گفت: در دنیای امروز، توسعه پایدار بازارهای مالی تنها در سایه تعامل سازنده و هم‌افزایی جهانی امکان‌پذیر است.

بورگ به اهمیت ویژه بازار سرمایه در اقتصاد مالت پرداخت و نقش برجسته کمیته GEMC آیسکو در تدوین استانداردها و دستورالعمل‌های یکپارچه را مورد ستایش قرار داد.

او اضافه کرد: تلاش‌های جاری بر آن است تا بازارهای کوچک و در حال توسعه بتوانند نقش مؤثر و تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری آینده نظام مالی جهانی ایفا کنند.

معاون نخست‌وزیر مالت هم‌چنین به تحولات نوین حوزه مالی اشاره کرد و از گذار ابزارهای سنتی به سمت ابزارهای نوظهور جهانی مانند توکنایزیشن دارایی‌ها و بهره‌گیری از هوش مصنوعی به‌عنوان فرصت‌های طلایی پیش‌روی بازارهای نوظهور یاد کرد.

محمد فرید صالح (Dr. Mohamed Farid Saleh)، رئیس مرجع تنظیم مقررات مالی مصر (FRA) و رئیس فعلی کمیته GEMC آیسکو نیز سخنرانی کلیدی خود تحت عنوان «بازارهای نوظهور: فرصت‌ها، تهدیدها و روندهای نوین در چشم‌انداز جهانی پرچالش» را ایراد کرد.



او اعلام کرد: روش‌های نظارتی سنتی دیگر پاسخگوی چالش‌های نوینی مانند هوش مصنوعی و دیجیتالی‌شدن خدمات مالی نیستند و آیسکو برای مدیریت موفق این دوران گذار، کارگروه‌های تخصصی متعددی از جمله کارگروه فین‌تک تشکیل داده و تمرکز ویژه‌ای بر هوش مصنوعی گذاشته است.

رئیس مرجع تنظیم مقررات مالی مصر (FRA) افزود: آیسکو همکاری نزدیکی نیز با هیأت استانداردهای پایداری بین‌المللی (ISSB) در تدوین استانداردها دارد.

او در ادامه با بیان اینکه مسائل مربوط به تغییرات اقلیمی نیز به‌طور جداگانه در کمیته‌های تخصصی آیسکو در حال بررسی دقیق هستند، تاکید کرد: هیچ ناظر مالی به‌تنهایی قادر به حل این چالش‌های پیچیده نیست؛ تنها همکاری تنگاتنگ اعضای آیسکو می‌تواند ما را از این پیچیدگی‌های جهانی عبور دهد.

بخش اول: ایجاد تعادل میان ثبات مالی، چالش‌های اقتصادی و پاسخ‌ها

سخنرانی‌های اول با تمرکز بر ریسک‌های ژئوپلیتیکی فزاینده، تنش‌های اقتصادی و گسست ژئواکونومیک آغاز شد. تأکید اصلی بر این بود که «درک سنتی ما از ریسک دیگر کارآمد نیست» و نقش ناظران مالی اکنون حیاتی‌تر از همیشه است؛ بخش مالی باید نه تنها باثبات بماند، بلکه نوآور، پاسخگو و آماده آینده نیز باشد.

سخنران اصلی این بخش دیوید رایت (David Wright)، رئیس یوروفی (EUROFI)، درباره «مسیریابی در چشم‌انداز اقتصاد جهانی» سخنرانی کرد.

پنل بحث اول با عنوان «نهادهای مالی و رگولاتورها چگونه باید در جهان تکه‌تکه‌شده مسیر خود را پیدا کنند؟» با حضور رایان بورگ معاون مشاور امور اتحادیه اروپا و بین‌الملل در MFSA به عنوان مدیر نشست، رودریگو بوئناونتورا دبیرکل آیسکو، دیوید رایت رئیس EUROFI، گوردون کوردینا رئیس بانک والتا مالت و مدرس ارشد دانشگاه مالت، مارک استوارد، مدیرعامل مرجع خدمات مالی دوبی (DFSA)، کریستینا کوئرو کارشناس ارشد بخش مالی صندوق بین‌المللی پول (IMF)، ینس هیلبرند پول مدیر دانشکده ژئواکونومیک هلسینکی برگزار شد.

بخش دوم: بازارهای سرمایه – تعریف آینده بازارهای سرمایه

در این بخش تمرکز به سمت تحول اساسی بازارهای سرمایه رفت. پیام اصلی: «بازارهای سرمایه در مرحله‌ای تحول‌آفرین قرار دارند» و هدف کلیدی هم‌چنان توسعه، یکپارچه‌سازی آنهاست. فرصت‌های جدید برای افزایش کارایی بازرهای فعال فعلی و هدایت نقدینگی به بازارها و طبقات دارایی نوین در حال ظهور است. مقررات و نوآوری بازار هردو نقش محوری در حمایت از رشد بازار و نوآوری تکنولوژیک دارند تا شهروندان بتوانند سرمایه‌گذاری کنند، ساختارهای بازار مقاوم و کارآمد ایجاد شود و سیاست‌های اقتصادی رشدگرا دنبال شود.

سخنران اصلی این بخش ناندینی سوکومار (Nandini Sukumar) مدیرعامل فدراسیون جهانی بورس‌ها (WFE) درباره «تقویت بازارهای سرمایه در سطح جهانی» سخنرانی کرد.

در پنل بحث «مسیریابی در بازار سرمایه در حال تحول» با حضور فابیو آکسیسا از شرکت PWC به عنوان مدیر نشست، پروفسور میشل سیری استاد حقوق شرکت‌ها و مقررات بازارهای مالی دانشگاه جنوا، لورین ولا رئیس بازارهای سرمایه مالت MFSA، ربکا کریستی پژوهشگر ارشد از بروگل، جورج تئوچاریدس رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس و پیتر تکاچ مدیر بخش نظارت بر بازار سرمایه بانک ملی اسلواکی به بررسی جوانب این مهم پرداختند.

بخش سوم: تأمین مالی دیجیتال و فناوری

این بخش به موضوع «تأمین مالی دیجیتال و فناوری» اختصاص داشت و هوش مصنوعی به عنوان بازیگر کلیدی خدمات مالی معرفی شد. در حالی که مؤسسات مالی به دنبال بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای بهبود کارای، ارتقا تجربه مشتری و توسعه محصولات مالی جدید هستند این سوال همچنان مطرح است که آیا قوانین فعلی اتحادیه اروپا چارچوب مناسبی برای نوآوری مبتنی بر AI فراهم می‌کنند در حالی که پایداری، شفافیت و حمایت از مصرف‌کننده حفظ شود؟

از سوی دیگر مقررات (The Markets in Crypto-Assets) MiCA که اولین چارچوب جامع نظارتی اتحادیه اروپا برای دارایی‌های کریپتو است، یک تغییر پارادایم در صنعت رمزارز ایجاد کرده زیرا شفافیت نظارتی و مسیر مشخص صدور مجوز، برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت‌ها و تعهد آن‌ها به بازار اتحادیه اروپا را تسهیل می‌کند.

سخنرانی‌های اصلی برعهده پروفسور بوتیجیگ (Prof. Christopher P Buttigieg)در مورد تجربه مالت در قانون‌گذاری رمزارزها و پروفسور شوئرب (Prof. Andre Xuereb)در مورد محاسبات کوانتومی و تأثیر بالقوه آن بر امنیت بود و سپس پنل «ایجاد آینده‌ای مقررات‌محور برای حوزه رمزارزها و تنظیم‌گری بخش مالی در عصر هوش مصنوعی» به بررسی هرچه بیشتر این موضوع پرداخت.

مدیر این نشست ایان گاوچی مدیرعامل GTG و رئیس کارگروه هوش مصنوعی در MFSAC بود و شرکت‌کنندگان کامیل پپوس رئیس نظارت فین‌تک در MFSA، دالیا یوشکویچینه رئیس بخش نظارت خدمات سرمایه‌گذاری و تعهدات دپارتمان نظارت بازار مالی بانک لیتوانی، فیلیپ ریچارد رئیس امور بین‌الملل مرجع خدمات مالی ابوظبی و لوران ون بوریک رئیس کمیته ارزیابی آیسکو بودند.

بخش چهارم: خدمات پرداخت – چشم‌اندازها و چالش‌ها

آخرین بخش به «خدمات پرداخت» اختصاص داشت. در این بخش تأکید شد ایجاد بازار کارآمد و یکپارچه برای خدمات پرداخت هم در سطح اتحادیه اروپا و هم جهانی ضروری است و دیجیتالی‌شدن فزاینده تجارت (اینترنت و موبایل) در حال تغییر کامل اکوسیستم پرداخت‌هاست، با این حال چالش‌هایی برای چابکی کسب‌وکارها با هدف بهره‌برداری از فرصت‌های نوظهور در بخش پرداخت مصرف‌کننده باقی‌مانده است.

سخنرانی مته گرولمن (Mette Grolleman) درباره ساخت بازار کارآمد یکپارچه خدمات پرداخت و پنل «پرداخت‌های فرامرزی و سریع‌تر و ایمن‌تر کردن پرداخت‌های خرده‌فروشی» با حضور خانم ماتیلد کلاسر رئیس امور دولتی جنوب اروپا گروه Revolut، الکساندر دمارکو معاون رئیس بانک مرکزی مالت، مته گرولمن معاون ارشد رئیس بخش تعاملات دولتی اروپا شرکت ویزا، لوچیانو برینکات، مدیرعامل IDT Services Limited و جوآن میفسود معاون رئیس نظارت فین‌تک MFSA این موضوع را مورد بررسی قرار دادند. مدیر این نشست فیورنتینا داموره رئیس انجمن نهادهای مالی مالت (FIMA)بود.

این کنفرانس با سخنرانی اختتامیه کنت فاروجیا مدیرعامل MFSA (نهاد ناظر بازار سرمایه مالت) به کار خود پایان داد.