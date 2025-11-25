به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا رستگار، فرمانده یگان حفاظت محیطزیست کشور گفت: ورود دانشآموختگان هنرستانهای محیطبانی به یگان حفاظت، آغازگر دورهای تازه در تربیت محیطبانان آموزشدیده و گامی مهم در ارتقای توان تخصصی و عملیاتی این یگان است.
وی با اشاره به تلاشهای انجامشده برای پیوند میان آموزش رسمی و مأموریتهای میدانی افزود: بهکارگیری نیروهایی که آموزش ساختاریافته دریافت کردهاند، کیفیت عملیات حفاظتی در زیستبومهای حساس کشور را افزایش داده و مسیر تربیت نیروهای پایدار و کارآمد را تقویت میکند.
رستگار همچنین دریافت سهمیه ویژه برای استانهای دارای هنرستان محیطبانی را نتیجه هماهنگی میان یگان حفاظت و بخشهای ستادی سازمان برشمرد و گفت: دوران سربازی در محیطزیست فرصتی ارزشمند برای تقویت مهارتهای میدانی، افزایش انضباط عملیاتی و درک بهتر سختیها و الزامات حرفه محیطبانی است.
وی گفت: نیروهای آموزشدیده پس از طی دوره رزم مقدماتی با آمادگی بیشتری وارد عرصه حفاظت میشوند و میتوانند الگوی نسل جدید تأمین نیروی متخصص در ساختار محیطبانی کشور باشند.
