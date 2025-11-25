  1. استانها
  2. بوشهر
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۱

شکارچیان متخلف در دره مرگ دیلم به دام مأمورین محیط زیست افتادند

شکارچیان متخلف در دره مرگ دیلم به دام مأمورین محیط زیست افتادند

دیلم- سه متخلف شکار و صید در شهرستان دیلم و در ارتفاعات روستای والفجر و منطقه موسوم به دره مرگ دستگیر و به همراه آنان، ۳ قبضه اسلحه شکاری و ۴۵ عدد فشنگ ساچمه زنی و گلوله زنی کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست دیلم و گناوه به فرماندهی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان بوشهر، حین گشت و کنترل در عرصه‌های طبیعی شهرستان دیلم، به سه شکارچی برخورد کردند.

عبدالرحمن مرادزاده افزود: متخلفان که با توجه به تعطیلات ایام فاطمیه قصد انجام شکار غیر مجاز را داشتند با هوشیاری مأمورین این یگان اهدافشان در نطفه خفه شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دیلم گفت: از این شکارچیان متخلف بعد از تعقیب و دستگیری آنان، ۳ قبضه اسلحه شکاری به همراه ۴۵ عدد فشنگ ساچمه زنی و یازده عدد فشنگ گلوله زنی دوربین چشمی و کشف و ضبط شد و با تنظیم صورتجلسه تخلف جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

محمد تولیده ادامه داد: با توجه به خشکسالی اخیر و کم آبی که زیستگاه حیات وحش را تهدید و به مخاطره انداخته است بر عزم راسخ این یگان از حفاظت از عرصه طبیعت و حیات وحش شهرستان دیلم تاکید کرد.

کد خبر 6667558

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها