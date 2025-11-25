شکارچیان متخلف در دره مرگ دیلم به دام مأمورین محیط زیست افتادند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست دیلم و گناوه به فرماندهی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان بوشهر، حین گشت و کنترل در عرصه‌های طبیعی شهرستان دیلم، به سه شکارچی برخورد کردند.

عبدالرحمن مرادزاده افزود: متخلفان که با توجه به تعطیلات ایام فاطمیه قصد انجام شکار غیر مجاز را داشتند با هوشیاری مأمورین این یگان اهدافشان در نطفه خفه شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دیلم گفت: از این شکارچیان متخلف بعد از تعقیب و دستگیری آنان، ۳ قبضه اسلحه شکاری به همراه ۴۵ عدد فشنگ ساچمه زنی و یازده عدد فشنگ گلوله زنی دوربین چشمی و کشف و ضبط شد و با تنظیم صورتجلسه تخلف جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

محمد تولیده ادامه داد: با توجه به خشکسالی اخیر و کم آبی که زیستگاه حیات وحش را تهدید و به مخاطره انداخته است بر عزم راسخ این یگان از حفاظت از عرصه طبیعت و حیات وحش شهرستان دیلم تاکید کرد.