دیدار مشاور ریاست سازمان محیط زیست با محیطبانان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه، سردار سرتیپ دوم رضا رستگار، مشاور ریاست سازمان در امور انتظامی و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور، به همراه هیأت همراه با استقبال مدیرکل محیط زیست استان وارد کرمانشاه شد و در نشستی صمیمانه با جمعی از محیط بانان نمونه استان دیدار و گفتگو کرد.

در این نشست، سعید دزفولی‌نژاد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه، ضمن خیرمقدم، گزارشی از وضعیت مناطق تحت مدیریت ارائه داد و با اشاره به جایگاه والای محیط‌بانان گفت: محیط‌بانان استان کرمانشاه ستون‌های اصلی حفاظت از طبیعت هستند و با وجود کمبود نیرو و امکانات، با ایثار و تعهد مثال‌زدنی، امنیت زیست‌بوم‌ها و گونه‌های ارزشمند گیاهی و جانوری را تضمین می‌کنند.

وی افزود: غنای مناطق تحت مدیریت استان حاصل تلاش شبانه‌روزی محیط‌بانان و تعامل آنان با مردم بومی و نیروهای نظامی و انتظامی است و امروز وظیفه ما ارتقای جایگاه آنان و حمایت از مسیر ادامه این فعالیت ارزشمند است.

سردار رستگار ضمن ادای احترام به یاد و خاطره شهدای محیط‌بان، از تلاش‌های مدیرکل و مجموعه استان تقدیر کرد و گفت: خدمت به حیات‌وحش و طبیعت عبادت است و محیط‌بانان در این مسیر مقدس با ایثار و فداکاری نقش بی‌بدیلی ایفا می‌کنند.

وی با تأکید بر اهمیت آموزش و ارتقای دانش محیط بانان افزود: عرقی که در آموزش ریخته شود، بهتر از خونی است که در معرکه ریخته شود.» این جمله محور اصلی سخنان وی بود و نشان‌دهنده نگاه راهبردی فرمانده یگان حفاظت کشور به توانمندسازی علمی نیروهای محیط بان است.

در پایان نشست، با اهدا لوح تقدیر از رؤسا و فرماندهان نمونه یگان حفاظت و محیط بانان نمونه استان تقدیر شد. این تقدیرها نمادی از قدردانی سازمان از ایثارگری و تلاش‌های بی‌وقفه محیط بانان است و انگیزه‌ای مضاعف برای ادامه مسیر دشوار اما ارزشمند آنان فراهم می‌کند.