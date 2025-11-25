به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، محمد رشیدی اظهار داشت: نظارت بر بازار تجهیزات پزشکی در سراسر کشور به صورت مستمر و با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام می‌شود تا عرضه کالا بر اساس نیاز واقعی مراکز درمانی و به دور از تخلف و واسطه‌گری باشد.

وی افزود: نظارت بر فعالیت شرکت‌ها در چند سطح انجام می‌شود که شامل بازرسی‌های میدانی، کنترل قیمت‌ها در سامانه‌های رسمی، ممیزی اسناد مالی و تطبیق اطلاعات تخصیص ارز با میزان عرضه است.

رشیدی افزود: دانشگاه‌های علوم پزشکی به سامانه‌های قیمت‌گذاری و رهگیری کالا دسترسی دارند و مسئول نظارت بر شبکه توزیع در محدوده جغرافیایی خود هستند. هرگونه ارجاع بیماران به خارج از بیمارستان تخلف محسوب می‌شود و باید از سوی دانشگاه به معاونت درمان گزارش شود.

وی با اشاره به اهمیت توزیع عادلانه تجهیزات پزشکی، گفت: زیرساخت‌های لازم برای رصد مستمر توزیع کالا در سطح کشور ایجاد شده و تمامی دانشگاه‌ها موظفند کمبودها را از طریق سامانه رصد کمبود به اداره کل تجهیزات پزشکی اعلام کنند تا روند تأمین به صورت روزانه پیگیری شود.