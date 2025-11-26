محمود گنجیفرد در گفتگو با مهر با اشاره به برنامههای در دست اجرای حوزه سلامت استان، از استقرار یک دستگاه امآرآی جدید در آینده نزدیک خبر داد و گفت: قرارداد این دستگاه نهایی شده و انشاءالله بهزودی شاهد نصب و راهاندازی آن خواهیم بود.
وی با بیان اینکه تقویت تجهیزات تصویربرداری از اولویتهای مهم استان است، افزود: تأمین یک دستگاه سیتیاسکن پشتیبان برای یکی از بیمارستانهای مرکز استان و همچنین برای شهرستانهای سرایان، سربیشه و درمیان در حال پیگیری است تا پس از خرید، نصب و وارد چرخه خدمات شود.
گنجیفرد با بیان اینکه تأمین تجهیزات مورد نیاز بیمارستانها نیز بهطور جدی دنبال میشود، افزود: تجهیزات چشمپزشکی بیمارستان رازی از طریق مسیرهای مختلف در حال پیگیری است تا هرچه سریعتر تأمین و بهروزرسانی شود.
رئیس دانشگاه علومپزشکی بیرجند همچنین به وضعیت ناوگان اورژانس اشاره کرد و گفت: ناوگان آمبولانس خراسان جنوبی مانند بسیاری از نقاط کشور فرسوده است.
وی ادامه داد: امیدواریم با خرید و جایگزینی آمبولانسهای جدید، این ناوگان بهروز و خدماترسانی بهتری به بیماران ارائه شود.
