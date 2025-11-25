علیرضا فولادی شاعر و منتقد ادبی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آثار تازهاش گفت: به تازگی دومین مجموعه سهگانیهایم را منتشر کردهام. نام این کتاب «حالا» است و توسط انتشارات گفتمان اندیشه معاصر منتشر شده است
فولادی درباره قالب سهگانی، گفت: سهگانی یک قالب شعری تازه است که در سه مصراع یا سطر و در سه شاخه کلاسیک و نیمایی و سپید، بر اساس زمینه و ضربه و نگاه حکمتآمیز سروده میشود. سهگانی، با گذشت حدود ۱۵ سال از عرضه آن به شعر فارسی، توانسته است جایگاه قالبی روزآمد و مورد اقبال را به دست آورد و من هم به عنوان مبدع این قالب، تلاش داشتهام ویژگیهای آن را در آثار تازه به دوستداران شعر و ادبیات معرفی کنم.
علیرضا فولادی با اشاره به کتاب «حالا»، گفت: در این مجموعه انواعی تازه از سهگانی که پس از مجموعه اول معرفی شدهاند، مانند سهگانی_رباعی، سهگانی_دوبیتی، سهگانی_هایکو، سهگانی_داستانک و سهگانی_طنز نیز بر اصل سهگانی افزوده شدهاند و ظرفیتها و ظرافتهای این قالب شعری را هر چه بیشتر نشان دادهاند.
این استاد دانشگاه، افزود: مجموعه «حالا» از نظر زبانی، ادبی و فکری نیز یک مجموعه متمایز درآمده است و کوشیدهام در آن به اندیشهورزی مستقلی راه یابم.
فولادی در پایان، گفت: خوشبختانه چاپ دوم مجموعه اول سهگانیهای من با عنوان «زیر چترم باران» هم، همراه مجموعه «حالا» منتشر شده است و اکنون پس از ۱۵ سال حضور پررنگ سهگانی در کارگاهها و محافل ادبی فضای حقیقی و رسانههای مجازی، میتوان نقش تاریخی و هنری این قالب شعری را دقیقتر مورد ارزیابی قرار داد. مجموعه «حالا» در ۳۴۰ صفحه منتشر شده است و همانطور که گفتم، ۳۳۳ شعر در خود دارد.
