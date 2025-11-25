فیلمبرداری «آغوش پنهان» به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «آغوش پنهان» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی محمدرضا یکانی با مضمونی اجتماعی داستان «الهه» را روایت می‌کند؛ زنی که پس از مرگ همسرش قصد ازدواج مجدد دارد اما پسر جوانش مانع اصلی تصمیم او است.

سپیده نوری، امید عنایتی، علیرضا شیخ‌دارانی، سارا قناعت، حسن رضایی، فاطمه اخوان و هستی‌اللهیاری بازیگران این فیلم هستند.

محمدرضا یکانی در حال حاضر فیلم سینمایی «ماه پنهان» را با بازی بازیگرانی چون لیندا کیانی، آرمین رحیمیان، فرزاد حسنی، امین میری و سیاوش چراغی‌پور آماده اکران دارد که به‌زودی در سینماهای سراسر کشور به نمایش درمی‌آید.

دیگر عوامل پشت دوربین فیلم کوتاه «آغوش پنهان» عبارتند از: نویسنده: امید عنایتی، فیلمبردار: بهرام لطفی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: سپیده نوری، صدابردار: سهیل صفاری، تدوین: علیرضا مهان، طراح صحنه و لباس: مهتاب تقی‌نژاد، مدیر تولید: حسن رضایی، چهره‌پرداز: ستیا دلشاد، عکاس: هستی‌اللهیاری، منشی صحنه: عسل روستایی، فیلمبردار پشت‌ صحنه: وحید علیمحمدی، دستیار فیلمبردار: احسان خیرمند، دستیار کارگردان: فاطمه اخوان، عکاس پشت‌ صحنه: آیسل عبداللهی، دستیار صحنه و لباس: روژان فاضلی، دستیار گریم: عسل آقاگل، تدارکات: احمد مظفری، مجری طرح: مؤسسه فیلمسازی یکان تصویر تهران و مشاور رسانه‌ای: امین اعتمادی‌مجد.