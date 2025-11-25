داوران و نامزدهای هفتمین جایزه داستان سیمرغ معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه «جایزه داستان سیمرغ» فهرست ۴ نویسنده منتخب در بخش ملی و ۴ نویسنده منتخب در بخش منطقهای (ویژه نویسندگان نیشابوری) راهیافته به مرحله پایانی «هفتمین دوسالانه جایزه داستان سیمرغ» را اعلام کرد.
در این دوره ۶۰۰ داستان از داخل و خارج از کشور از سوی ۶ داور (۳ داور در مرحله مقدماتی و ۳ داور در مرحله نهایی) در مدت پنج ماه بررسی شد. داوران ابتدا در فهرستی بلند ۴۸ نویسنده از بخش ملی و ۱۵ نویسنده از بخش منطقهای انتخاب کرده و سپس فهرست نیمهپایانی شامل ۲۴ نویسنده از بخش ملی و ۱۰ نویسنده از بخش منطقهای را اعلام کردند و اکنون نیز ۴ نویسنده منتخب از بخش ملی و ۴ نویسنده منتخب از بخش منطقهای به مرحلهی پایانی «هفتمین دوسالانه جایزه داستان سیمرغ نیشابور» راه یافتند.
مجتبی هژبری، معصومه دهنوی و مسعود اصغرنژاد بلوچی داوران هیات انتخابو سیاوش گلشیری، بهناز علیپور گسکری و مجید نصرآبادی داوران هیات نهایی بودند. دبیری این دوره از جایزه داستان سیمرغ بر عهده مصطفی بیان بوده است.
معرفی نامزدهای نهایی جایزه سیمرغ
نامزدهای نهایی در بخش ملی به ترتیب حروف الفبا:
«از خون» نوشته منوچهر زارعپور از آلمان
«ماهی بیپولک» نوشته امین سپهوند از قم
«مرغزار» نوشته نگار کاظمیان از ایذه خوزستان
«مغاک» نوشته فاطمه دلیا منتظری از آمریکا
نامزدهای نهایی در بخش منطقهای به ترتیب حروف الفبا:
«پل معلق» نوشته رضا اسعدی
«رسالهی رغایب» نوشته سمیه کاتبی
«میان دو کوه» نوشته امیرحسین سعادتی
«نردبان» نوشته مریم تاجور
جوایز این جایزه ادبی در بخش ملی، تندیس سیمرغ و جایزه ۲۰ میلیون تومانی به نفر برگزیده تعلق گرفته و به سه نفر شایسته تقدیر نیز لوح تقدیر و یک میلیون تومان اعطا میشود. همچنین در بخش منطقهای (ویژه نویسندگان نیشابوری) به نفر برگزیده تندیس سیمرغ و ۱۰ میلیون تومان تعلق گرفته و به سه نفر شایسته تقدیر نیز لوح تقدیر و یک میلیون تومان اهدا میشود. همچنین ۸ داستان منتخب در مجموعهای مستقل به چاپ خواهد رسید.
«جایزه داستان سیمرغ»، جایزهای مستقل است که بدون وابستگی به نهادهای دولتی و تنها با حمایت حامیان خصوصی از سال ۱۳۹۴به همت «انجمن داستان سیمرغ نیشابور» برگزار میشود.
