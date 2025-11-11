به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی در احکامی مریم حسینی، علی‌اصغر افتخاری، رضا اکبری، احمد بادکوبه هزاوه، احمدعلی حیدری، صمد سامانیان و مسعود صادقی را به‌عنوان اعضای هیئت علمی سی‌وسومین جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.



در متن این احکام آمده است:

نظر به پیشینه ارزشمند سرکارعالی در حوزه پژوهش و تحقیق و مراتب ارزنده دانشگاهی و علمی، به‌موجب این حکم به‌عنوان «عضو هیئت علمی سی‌وسومین جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران» منصوب می‌شوید.



امید است با اتکال بر خداوند متعال و هم‌اندیشی و همکاری با صاحب‌نظران و پژوهشگران متخصص و متعهد ایران‌زمین، این جایزه بتواند در ارتقای سطح پژوهش‌ها و مطالعات اسلام و ایران و توسعه دیپلماسی فرهنگی نقش‌آفرین باشد."