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۲۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۴۲

اعضای هیئت علمی سی‌وسومین جایزه جهانی کتاب سال معرفی شدند

اعضای هیئت علمی سی‌وسومین جایزه جهانی کتاب سال معرفی شدند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در احکامی جداگانه اعضای هیئت علمی سی‌وسومین جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی در احکامی مریم حسینی، علی‌اصغر افتخاری، رضا اکبری، احمد بادکوبه هزاوه، احمدعلی حیدری، صمد سامانیان و مسعود صادقی را به‌عنوان اعضای هیئت علمی سی‌وسومین جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

در متن این احکام آمده است:

نظر به پیشینه ارزشمند سرکارعالی در حوزه پژوهش و تحقیق و مراتب ارزنده دانشگاهی و علمی، به‌موجب این حکم به‌عنوان «عضو هیئت علمی سی‌وسومین جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران» منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال بر خداوند متعال و هم‌اندیشی و همکاری با صاحب‌نظران و پژوهشگران متخصص و متعهد ایران‌زمین، این جایزه بتواند در ارتقای سطح پژوهش‌ها و مطالعات اسلام و ایران و توسعه دیپلماسی فرهنگی نقش‌آفرین باشد."

کد مطلب 6652770
زینب آزاد

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