نصب ۱۴۰۰۰ علائم ایمنی در محورهای مواصلاتی سیستان و بلوچستان

شهرام مبارکی سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدا سال ۱۴۰۴ حدود ۱۴۰۰۰ علائم ایمنی و راهنمایی و رانندگی در محورهای مواصلاتی سیستان و بلوچستان نصب شده مه نصب این حجم از تابلوهای اخطاری و انتظامی و مسیر نما با هدف افزایش آگاهی رانندگان از وضعیت مسیر و کاهش حوادث ترافیکی اجرا شده و یکی از مهمترین اقدامات ایمنی استان به شمار میرود.
وی خاطر نشان کرد: در همین مدت ۸۰۰ مترمربع تابلو اطلاعاتی در محورهای مواصلاتی استان نصب شده که نقش مؤثری در هدایت بهتر رانندگان، اطلاعرسانی دقیقتر و روانسازی ترافیک دارد.
نظر شما