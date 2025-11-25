  1. استانها
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۳

۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۳

نصب ۱۴۰۰۰ علائم ایمنی در محورهای مواصلاتی سیستان و بلوچستان

نصب ۱۴۰۰۰ علائم ایمنی در محورهای مواصلاتی سیستان و بلوچستان

زاهدان - حدود ۱۴ هزار تابلو و علائم ایمنی در ۸ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ در محورهای مواصلاتی سیستان و بلوچستان تهیه و نصب شده است.

شهرام مبارکی سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدا سال ۱۴۰۴ حدود ۱۴۰۰۰ علائم ایمنی و راهنمایی و رانندگی در محورهای مواصلاتی سیستان و بلوچستان نصب شده مه نصب این حجم از تابلوهای اخطاری و انتظامی و مسیر نما با هدف افزایش آگاهی رانندگان از وضعیت مسیر و کاهش حوادث ترافیکی اجرا شده و یکی از مهم‌ترین اقدامات ایمنی استان به شمار می‌رود.

وی خاطر نشان کرد: در همین مدت ۸۰۰ مترمربع تابلو اطلاعاتی در محورهای مواصلاتی استان نصب شده که نقش مؤثری در هدایت بهتر رانندگان، اطلاع‌رسانی دقیق‌تر و روان‌سازی ترافیک دارد.

