به گزارش خبرنگار مهر، نقی میرزا کریمی، از سرشماری پاییزی حیاتوحش در مناطق تحت مدیریت محیط زیست دماوند خبر داد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست دماوند با اعلام این خبر اظهار داشت: سرشماری گونههای حیاتوحش در اثر طبیعی ملی و منطقه شکار ممنوع تار و هویر به صورت میدانی در زیستگاهها آغاز شده است.
وی افزود: این سرشماری به مدت پنج روز و با حضور کارشناسان محیط زیست، محیطبانان، همیاران، جوامع محلی و دوستداران محیط زیست در مناطق تحت مدیریت شامل اثر طبیعی ملی و منطقه شکار ممنوع تار و هویر، پیرامون اثر طبیعی ملی غار رودافشان و منطقه شکار ممنوع کوه سفید انجام میشود.
میرزا کریمی گفت: سرشماری به روش مشاهده مستقیم صورت گرفته و گونههای شاخصی همچون قوچ و میش، کل و بز وحشی و همچنین آهو در جنوبیترین بخش کوه سفید مورد شمارش قرار خواهند گرفت.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست دماوند خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده سایر گونههای جانوری مانند پلنگ، خرس، کفتار، گرگ و آثار و نشانههای حضور آنها نیز، اطلاعات ثبت و مستندسازی خواهد شد.
