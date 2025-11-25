پورمختار: فرار مالیاتی ۳۳۶۰ میلیارد ریالی در آذربایجان غربی شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر پورمختار در این زمینه افزود: اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجانغربی با همکاری اداره کل اطلاعات استان، در راستای مقابله با فرار مالیاتی، توانست از سوءاستفاده گستردهای در فرآیند استرداد مالیات بر ارزش افزوده جلوگیری کند.
وی ادامه داد: بررسیهای واحد بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی و کسب اطلاعات دقیق از اداره کل اطلاعات استان، تخلفاتی را در پرونده یک شرکت فعال در حوزه طلا و جواهر کشف کرد که مانع تضییع ۳ هزار و ۳۶۰ میلیارد ریال از حقوق دولت شد.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجانغربی توضیح داد: در این پرونده، معاملهای کلان در زمینه صادرات طلا به ترکیه انجام شده بود که بخشی از اعتبار مالیاتی اعلامشده فاقد اصالت تشخیص داده شد؛ بنابراین با بررسی مجدد اسناد، مالیات و عوارض واقعی به همراه جرایم قانونی مطالبه شد.
وی افزود: در نتیجه با اصلاح اوراق قطعی استرداد مالیات و صدور برگ تشخیص متمم، از یک فرار مالیاتی بزرگ جلوگیری و حقوق دولت احیا شد.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی با اشاره به مرزی بودن استان، خرید و فروش کارتهای بازرگانی و پیلهوری را یکی از مهمترین بسترهای فرار مالیاتی دانست و بر لزوم نظارت دقیق بر اهلیت دریافتکنندگان کارتهای مذکور تأکید کرد.
