  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۱

پورمختار: فرار مالیاتی ۳۳۶۰ میلیارد ریالی در آذربایجان غربی شناسایی شد

پورمختار: فرار مالیاتی ۳۳۶۰ میلیارد ریالی در آذربایجان غربی شناسایی شد

ارومیه- مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی از شناسایی یک مورد فرار مالیاتی بزرگ به ارزش ۳ هزار و ۳۶۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر پورمختار در این زمینه افزود: اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان‌غربی با همکاری اداره کل اطلاعات استان، در راستای مقابله با فرار مالیاتی، توانست از سوءاستفاده گسترده‌ای در فرآیند استرداد مالیات بر ارزش افزوده جلوگیری کند.

وی ادامه داد: بررسی‌های واحد بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی و کسب اطلاعات دقیق از اداره کل اطلاعات استان، تخلفاتی را در پرونده یک شرکت فعال در حوزه طلا و جواهر کشف کرد که مانع تضییع ۳ هزار و ۳۶۰ میلیارد ریال از حقوق دولت شد.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی توضیح داد: در این پرونده، معامله‌ای کلان در زمینه صادرات طلا به ترکیه انجام شده بود که بخشی از اعتبار مالیاتی اعلام‌شده فاقد اصالت تشخیص داده شد؛ بنابراین با بررسی مجدد اسناد، مالیات و عوارض واقعی به همراه جرایم قانونی مطالبه شد.

وی افزود: در نتیجه با اصلاح اوراق قطعی استرداد مالیات و صدور برگ تشخیص متمم، از یک فرار مالیاتی بزرگ جلوگیری و حقوق دولت احیا شد.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی با اشاره به مرزی بودن استان، خرید و فروش کارت‌های بازرگانی و پیله‌وری را یکی از مهم‌ترین بسترهای فرار مالیاتی دانست و بر لزوم نظارت دقیق بر اهلیت دریافت‌کنندگان کارت‌های مذکور تأکید کرد.

کد خبر 6667916

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها