به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر پور مختار در این زمینه افزود: در یکسال گذشته ۱۱۵ هزار میلیارد ریال مالیات وصول شده که ۴۵ هزار میلیارد ریال آن از محل فرار مالیاتی بوده است.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجانغربی گفت: یکی از مهمترین بخشهای چشمگیر در فرار مالیاتی، بخش تجارت مرزی است که در سالهای اخیر با صدور سنجش نشده کارتهای بازرگانی، پیلهوری وکوله بری زمینه فرار مالیاتی برای سودجویان فراهم شده است.
وی اظهار کرد: مرزنشینان با فروش این کارتها به دلالان با حجمی از مالیات مواجه میشوند که بعد از ترخیص و فروش کالا دلالان روی دستشان میگذارند.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجانغربی با بیان اینکه اقشار یاد شده با اجاره کارتهای بانکی دیگران نسبت به کتمان مالیات اقدام میکنند، یادآور شد: مبارزه با فرار مالیاتی موضوع فرعی است و موضوع اصلی برخورد در مبدا است.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجانغربی اضافه کرد: در این زمینه چندین پرونده بزرگ را با همکاری اداره اطلاعات شناسایی و با همکاری دستگاههای قضائی پیگیری شده که منجر به وصول رقم خوبی شده است.
پور مختار نیروی لازم برای نظارت و مقابله با فرار مالیاتی را کافی ندانست و اظهار کرد: ۴۳۸ هزار پرونده مشاغل در استان وجود دارد و نمیتوان همه این پروندهها را مجزا پیگیری و موشکافی کرد.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجانغربی اضافه کرد: قرار است ۱۲۰ هزار پرونده مالیاتی و کارتخوان غیرفعال شده تا از حجم فرار مالیاتی کاسته شود.
پورمختار به عملکرد اداره کل متبوع خود هم اشاره و اظهار کرد: میزان مالیات وصول شده در یکسال گذشته ۱۱۵ هزار میلیاردریال بود که بخشی از آن به خود به استان عودت داده شده است.
وی با بیان اینکه ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده وصول میشود، گفت: چهار درصد این مالیات به حساب شهرداری و دهیاریهای استان واریز میشود که میزان آن ۳۰ هزار میلیارد ریال بوده و رقم خوبی نسبت به دوره قبل است.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجانغربی از افزایش ۱۰۰ درصدی میزان پرداختی به شهرداریها خبر داد و بیان کرد: برای حوزه سلامت هم چهار هزار و ۳۲۰ میلیارد ریال از مالیاتهای وصولی تخصیص داده شده است.
وی اظهار کرد: سه هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال نیز صرف همسانسازی حقوق بازنشستگان، یکهزار میلیارد ریال به توسعه ورزشهای همگانی و چهار هزار و ۶۶۰ میلیارد ریال به طرح نشاندار کردن مالیات به استان تخصیص داده شده است.
پورمختار اضافه کرد: ۴۸۰ میلیارد ریال مالیات در حوزه مالیات برخودروهای لوکس شناسایی شده و ۱۱۰ میلیارد ریال از محل عوارض آلایندگی وصول شده است.
