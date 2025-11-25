به گزارش خبرگزاری مهر، علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از ۹۸۵ هکتار رفع تعرض فوری از زمین‌های دولتی در سال جاری خبر داد و گفت: یگان حفاظت این سازمان از ابتدای امسال از یک‌هزار و ۸۷۱ مورد تعرض به زمین‌های دولتی با مساحت حدود ۹۸۵ هکتار به‌صورت فوری رفع تعرض کرده است.

وی افزود: تنها در آبان‌ماه امسال، ۱۹۵ مورد رفع تعرض فوری به مساحت ۱۶۶ هکتار زمین انجام شده است.

نبیان تصریح کرد: از فروردین تا پایان آبان امسال، ۲۱۵ مورد حکم قطعی به‌نفع دولت توسط یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن در کشور اجرا شده که بر اساس آن ۳۰۶ هکتار زمین دولتی به بیت‌المال بازگشته است.

وی ادامه داد: در آبان‌ماه امسال نیز ۴۶ مورد حکم قطعی دادگاه به مساحت ۳۷ هکتار اجرا شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان با اشاره به پراکندگی اقدامات رفع تعرض، خاطرنشان کرد: بیشترین مساحت وقوع و رفع تعرض در ۸ ماه نخست امسال مربوط به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌های فارس، خوزستان و تهران بوده است.