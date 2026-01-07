  1. اقتصاد
پروژه‌های مسکن حمایتی نباید در اختیار یک پیمانکار متمرکز شود

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با تأکید بر لزوم پرهیز از واگذاری پروژه‌های بزرگ‌مقیاس مسکن حمایتی به یک پیمانکار در سطح استان‌ها، گفت: پروژه‌ها باید میان سازندگان خوشنام هر استان توزیع شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با تأکید بر نقش کلیدی بخش مسکن در ارتقای رضایتمندی عمومی، اظهار کرد: سیاست اصلی سازمان، تولید هدفمند مسکن با رویکرد عدالت‌محور و پاسخ‌گویی به نیاز واقعی مردم است.

وی با تأکید بر لزوم پرهیز از واگذاری پروژه‌های بزرگ‌مقیاس به یک پیمانکار در سطح استان‌ها، افزود: تمرکز پروژه‌ها در اختیار یک پیمانکار، به طولانی‌شدن فرایند اجرا منجر می‌شود؛ ازاین‌رو پروژه‌ها باید به‌صورت متناسب میان سازندگان خوشنام و منتخب هر استان توزیع شود تا از ظرفیت تمامی پیمانکاران توانمند استانی استفاده شده و کیفیت و سرعت اجرا افزایش یابد.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد را از اولویت‌های جدی این سازمان دانست و تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌ها باید به‌گونه‌ای انجام شود که گروه‌های کم‌برخوردار در صدر سیاست‌های حمایتی حوزه مسکن قرار گیرند.

نبیان در پایان با اشاره به اهمیت روزافزون پروژه‌های بازآفرینی شهری، خاطرنشان کرد: این پروژه‌ها به دلیل برخورداری از زیرساخت‌ها و خدمات زیربنایی، نیازمند آماده‌سازی‌های پرهزینه نیستند و باید پررنگ‌تر از گذشته در دستور کار قرار گیرند تا ضمن افزایش سرعت تحویل پروژه‌ها، بهره‌وری منابع نیز ارتقا پیدا کند.

