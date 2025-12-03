مهدی سلطان‌محمدی کارشناس و تحلیلگر بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر و با اشاره به وضعیت بازار مسکن در آستانه عید ۱۴۰۵، گفت: از ابتدا که طرح نهضت ملی مسکن آغاز شد، پیش‌بینی درستی درباره تأمین منابع صورت نگرفت. محاسبات نشان می‌دهد بانک‌ها در نهضت ملی مسکن وام ندادند و قرار بود بخش کوچکی از منابع را متقاضی تأمین کند و بخش عمده از محل تسهیلات بانکی باشد، اما دولت خود منابعی نداشت و هزینه‌های ساخت نسبت به زمان شروع طرح شاید سه برابر شده است.

نهضت ملی مسکن از ابتدا پیش‌بینی درستی نداشت

وی افزود: منابع موردنیاز به شدت افزایش یافته و بانک‌ها نیز منابع کافی ندارند که بتوانند این کمک را انجام دهند. حتی اگر بانک‌ها بخواهند وارد شوند، میزان اقساط آن‌قدر زیاد خواهد شد که عملاً امکان‌پذیر نیست. از ابتدا پیش‌بینی درستی نشده بود و کارشناسان هم هشدار داده بودند که این طرح از نظر کارشناسی دچار اشکال است و مشکلاتی از این دست پیش خواهد آمد، اما توجهی نشد.

سلطان محمدی بیان کرد: اکنون پروژه‌ها شروع شده اما منابع لازم برای تکمیل آنها وجود ندارد؛ نه متقاضیان قادر به تأمین هستند و نه بانک‌ها توان ورود دارند. به طور کلی طرح نهضت ملی مسکن شکست خورده تلقی می‌شود، اما شکست کامل نیست هرچند اهداف اصلی آن تأمین نمی‌شود.

وی یادآور شد: اگر منظور تأمین اهداف اولیه باشد، درصد بسیار کمی از آن محقق خواهد شد و ممکن است سال‌ها، شاید بیش از ۱۰ تا ۱۲ سال طول بکشد تا منابع پروژه‌هایی که آغاز شده‌اند به تدریج تأمین شود. این وضعیت در مورد مسکن مهر هم کم و بیش تکرار شد. باید از آن تجربه درس گرفته می‌شد. در دوره مسکن مهر بنیه دولت قوی‌تر بود، درآمدهای نفتی بیشتر بود و امکان تکمیل پروژه‌ها وجود داشت.

این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: با این حال بیش از ده سال طول کشید تا مسکن مهر به اتمام برسد. اکنون با بنیه مالی ضعیف‌تر دولت، امکان کمک محدود شده و تأمین منابع به تعهدی طولانی‌مدت برای دولت‌های بعدی تبدیل خواهد شد.

رونق شب عید در انتظار بازار مسکن نیست

وی با اشاره به وضعیت بازار مسکن تا عید ۱۴۰۵ گفت: با توجه به بازارهای موازی، بازار مسکن از رونق برخوردار نیست و تقریباً در یک رکود نسبی به سر می‌برد. قیمت‌ها نتوانسته‌اند هم‌پای تورم حرکت کنند، ساخت‌وساز کاهش یافته و علاقمندی سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار بسیار اندک شده است. فعلاً چشم‌انداز روشنی برای بازار مسکن مشاهده نمی‌شود.

سلطان محمدی در پایان خاطرنشان کرد: هر ساله بازار مسکن در آستانه عید تا حدی رونق می‌گیرد، اما به نظر می‌رسد امسال این رونق را نخواهیم داشت. قطعاً افزایش قیمت در انتظار بازار خواهد بود، زیرا با تورم نقطه‌ای حدود ۵۰ درصد و رشد بیشتر هزینه‌های ساخت، قیمت مسکن نمی‌تواند ثابت بماند. با این حال، این افزایش قیمت بعید است هم‌پای تورم باشد.